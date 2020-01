El Govern pretende llevar a Junqueras a Estrasburgo

pamplona - La consellera de Presidència, Meritxell Budó, aseguró que el Govern "está preparado y será diligente" para trasladar al vicepresident Oriol Junqueras a Estrasburgo para asistir al pleno del Parlamento Europeo. "Por orden del Tribunal Supremo o por otros mecanismos", dejó en el aire ayer Budó.

"Confiamos en que el Supremo acatará la sentencia que dictó el TJUE que deja claro que Junqueras es eurodiputado y tiene que ser puesto en libertad", defendió la portavoz. No obstante, añadió, subrayando que se trata de una orden expresa del president, Quim Torra, que se si esto no sucede existe otro mecanismo para posibilitar que Junqueras pueda asistir. "Este Govern está preparado y será diligente para hacerlo posible", insistió. A pesar de las repetidas preguntas al respeto, Budó no concretó a qué tipo de mecanismos se refería y dejó la decisión en manos del equipo de defensa del vicepresident, encarcelado en el centro penitenciario de Lledoners.

El Govern tiene previsto enviar el lunes una delegación a Estrasburgo, encabezada por Torra, para el pleno de la Eurocámara en el que tomarán posesión de sus escaños el president Carles Puigdemont y el conseller Toni Comín, y confía en incluir en el grupo al líder de ERC.

El Tribunal Supremo debe resolver sobre el futuro de Junqueras después de que el Tribunal de Justicia de la UE haya reconocido su inmunidad, y también sobre el cese de Torra y la retirada de la condición de diputado, tal como pide la Junta Electoral Central. Hoy habrá doble sesión en paralelo de la Sala de lo Penal, que tiene que aplicar la sentencia del TJUE, y de la Sala de lo Contencioso, encargada de decidir si suspende cautelarmente las resoluciones de la JEC.

La sala segunda presidida por Manuel Marchena y que condenó a Junqueras a 13 años de prisión por sedición tiene sobre la mesa escritos antagónicos después de haber recibido la opinión de todas las partes. Mientras que la defensa de Junqueras reclama la nulidad de su condena y su puesta en libertad, la Fiscalía destaca que la sentencia es firme y sostiene que procede la "inmediata ejecución" de la pena de inhabilitación que el Supremo dejó en suspenso a la espera de la resolución del TJUE. - D.N.