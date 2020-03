Urkullu critica la imposición del cierre de la actividad, pero lo "adaptará" en la CAV

pamplona – El Gobierno vasco está molesto con la forma de actuar del presidente español, Pedro Sánchez, en la actual crisis sanitaria, caracterizada por la unilateralidad y la política de hechos consumados.



Así lo comunicó ayer en primera persona el lehendakari, Iñigo Urkullu, al dirigente socialista en presencia (virtual) de todos los presidentes autonómicos durante la videoconferencia que mantuvieron.



Un encuentro destinado en teoría a reforzar la comunicación y la coordinación entre las distintas administraciones, pero que estuvo precedido, de nuevo, por un anuncio solemne de Sánchez el sábado –la orden de paralizar desde hoy de las actividades no esenciales para frenar el avance del virus– cuyo contenido y alcance desconocían sus interlocutores en la reunión de ayer.

Fuentes conocedoras del desarrollo de esta cita destacaron la falta de información que se trasladó a los presidentes autonómicos en su transcurso. Fueron varios los dirigentes que pidieron conocer el contenido del decreto antes de su publicación en el BOE, para saber, entre otras cosas, quién deberá hacerlo cumplir y cómo. Urkullu tampoco fue el único en pedir más tiempo para poder realizar aportaciones a esta iniciativa, lo que cayó en saco roto, así como en destacar la dificultad de implementarla con tanta celeridad. Otra pregunta que se quedó en el tintero fue cuál será el escenario si la crisis se mantiene tras el 12 de abril, si se mantiene el cerrojazo de la economía o no.

Durante su turno de intervención, el lehendakari, que ya expresó sus reticencias en una carta remitida a Sánchez en la misma noche del sábado, criticó la "imposición" del cese de todas las actividades consideradas no esenciales durante 15 días, aprobada ayer mismo en Consejo de Ministros, justo antes del cónclave de Sánchez con los dirigentes autonómicos. "Comunicar públicamente, antes de reunirnos, decisiones consumadas y no consultadas, no es buen método. No lo comparto y espero de su parte un compromiso que corrija esta distorsión", comenzó el jefe del Ejecutivo vasco en referencia a Sánchez. Reivindicó una forma de actuar desde la "responsabilidad y la colaboración", pero subrayó que "los principios de lealtad deben ser recíprocos".

Frente a la decisión adoptada por Moncloa, aseguró que "existían otras alternativas menos lesivas", como aprovechar la cercanía de Semana Santa para retrasar siete días unas medidas tan gravosas. Según él, "iniciar una semana más tarde una quincena de mayor limitación de actividades habría tenido un menor impacto en la economía, en la industria y, sobre todo, en la protección del empleo", aseveró.

Lamentó que "el empleo, la economía y el futuro se enfrentan a un panorama peor. Nuestras empresas van a cerrar, mientras las empresas que son sus competidoras están abiertas en Europa y en el resto del mundo". Por ello, reclamó del inquilino de Moncloa que adopte "medidas complementarias" para "apoyar al sector industrial y compensar el grave impacto en el empleo y en la actividad productiva" que considera que tendrá la decisión de cierre. El Gobierno vasco y el PNV vienen defendiendo mantener una mínima producción económica con el fin de contar con músculo financiero en el momento de superar la pandemia. "Sigo pensando que había otras opciones que ofrecían un mejor balance", dijo ayer Urkullu.

Una vez expresados sus reproches, el lehendakari aseguró que va a "mirar adelante porque la situación lo demanda". "Seguiré colaborando para superar la crisis sanitaria y garantizar la salud pública. El Gobierno vasco adaptará, con responsabilidad y de acuerdo con las autoridades sanitarias, las medidas anunciadas", indicó. Fuentes de Lehendakaritza consultadas ayer aseguraron que "vamos a estudiar el decreto" aprobado por el Gobierno español y que está previsto que se publique en las próximas horas en el BOE, para desentrañar el alcance de ese "adaptará" que empleó Urkullu en relación a las últimas medidas de obligado cumplimiento que vienen desde Madrid.

torra exige medidas económicas Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió ayer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que aplique de manera "estricta" el endurecimiento del confinamiento ante el coronavirus y exigió medidas económicas para que sean las administraciones, y no empresas y trabajadores, quienes se endeuden.

Según informaron fuentes de la Oficina del Presidente catalán, en la reunión de ayer Torra agradeció a Sánchez que haya acordado paralizar las actividades no esenciales, endureciendo así el confinamiento para luchar contra la propagación del coronavirus, como había pedido "reiteradamente" la Generalitat.

También tachó de "falta de respeto para toda la ciudadanía" que a las 20.30 horas de ayer aún no se hubiera publicado el decreto del Gobierno.

"Le he dado todo el apoyo y me he comprometido a aplicarlo estrictamente. Pero esto no puede ser", reprochó Torra al presidente del Gobierno en un apunte en Twitter.