El PNV pide una gestión “sin trágalas” y sin “destrozar competencias”

pamplona – El PNV está de acuerdo en que para reducir los contagios y doblar el brazo al coronavirus son necesarias medidas de confinamiento severas, pero no está dispuesto a pasar por alto la necesidad de que cada región mantenga su autonomía y competencias. Aitor Esteban, portavoz de los jeltzales en Madrid, apoyó al Gobierno central, pero al mismo tiempo dejó claro que no habrá cheque en blanco. Pide que se respeten las competencias autonómicas, que haya "colaboración" y no "trágalas" para aprobar los próximos decretos o la salida progresiva del confinamiento, que se siga el "ejemplo de Alemania con los länder", y que la gestión sea más planificada sin globos sonda ni confusiones. Y avisó: "Cuidado con querer intervenir lo que ya está funcionando". "Respetemos las competencias y no destrocemos lo ya hecho".

Estaban dejó claro que el PNV actuará con "responsabilidad" y estará "abierto a acudir" allí donde "esté en juego los intereses de la ciudadanía", pero recordó al presidente que España ya no es la de 1977 y que ahora hay un Estado autonómico que no se puede obviar.

Por eso, rechazó poner a los pactos que ansía el presidente el apellido "de la Moncloa" y subrayó que "lo más lógico" es residenciar esos eventuales acuerdos "en las instituciones que ya existen". En el apartado de las críticas, Esteban dijo que gobernar es algo más que "hacer lo que dicen los expertos". Es tomar decisiones "realistas" y no hacer "anuncios genéricos" como los que, a su juicio, ha ido lanzando el Gobierno y con los que ha generado incertidumbre.