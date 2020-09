Casado irá a Moncloa pero no negociará los PGE si no rompe con Podemos

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que acudirá a la reunión de este miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con voluntad de "escuchar" sus propuestas aunque ha advertido de que no negociará los Presupuestos Generales del Estado si no rompe con Podemos.

"A mi no me presiona nadie", ha espetado Casado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, después de que Sánchez apelase este lunes en un acto con empresarios, agentes sociales y representantes de la sociedad civil a la "unidad" y a "desterrar la pelea partidista". "Lo que faltó ayer fueron recetas y propuestas. Una hora de autombombo y propaganda para no decir nada", ha criticado el líder del PP.

Así, Casado ha señalado que el jefe del Ejecutivo no puede pedir "a la oposición lo que no le da su propio Gobierno". "Podemos no apoya al Gobierno en Educación, se meten con la ministra y hay una pugna", ha apuntado, para después criticar la "credibilidad" de Sánchez.

"La labor del PP es por supuesto escuchar, pero cuando nos tengan algo que decir", ha dejado claro, explicando que su partido todavía no ha visto "ni una línea" del anteproyecto de Presupuestos.



PODEMOS ES EL PROBLEMA A LA HORA DE RENOVAR LAS INSTITUCIONES

Con todo, el presidente del PP se ha mostrado dispuesto a "llegar a acuerdos" con el Ejecutivo, como un pacto de Estado en Sanidad, llevar a cabo una modificación de la ley para que no sea necesario recurrir al estado de alarma y otro tipo de pactos en materia educativa y económica.

Además, Casado se ha referido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial para explicar los motivos por los que no se ha podido concretar. "Ha habido un problema este verano, y es que Podemos ha sido imputado por financiación ilegal. Sánchez hizo una moción de censura a Rajoy por ser citado como testigo, pues su vicepresidente tiene un partido imputado", ha recordado.

En este contexto, el líder del PP ha cargado contra Podemos por pedir la "abdicación del rey Felipe VI, que se retome la mesa de autodeterminación y que EH Bildu sea un socio homologable para los Presupuestos". "¿Cómo vamos a renovar las instituciones del Estado con un Gobierno que tiene como vicepresidente al partido que hace todo esto", se ha preguntado.

Por último, Casado ha criticado a Sánchez por pedir unas "instituciones fuertes" después de "haber puesto a una diputada socialista" al frente de la Fiscalía General del Estado, por haber renovado la CNMC "solo con gente del PSOE" o por haber "metido por la puerta de atrás de Enagás a dos exministros socialistas".