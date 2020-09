Ciudadanos dice que defenderá dentro de Navarra Suma "la necesidad de pactar los Presupuestos"

El portavoz de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado que los Presupuestos Generales de Navarra para 2021 deben contar con "el mayor consenso posible para tener la mayor estabilidad" en el actual contexto de crisis provocada por el coronavirus. "Ciudadanos está en la posición de hacerlo y el Gobierno de Navarra tiene que ser consciente de que tiene que negociar con todo el mundo", ha afirmado.

En una rueda de prensa con motivo del inicio del curso político, Carlos Pérez-Nievas, parlamentario de Navarra Suma, ha afirmado que defenderá en el seno de la coalición que comparte con UPN y PP "la necesidad de pactar los presupuestos". No obstante, el parlamentario foral ha señalado "eso requiere que por parte del Gobierno se ofrezca la posibilidad de participar en los mismos".

Pérez-Nievas, acompañado de los dos parlamentarios de Ciudadanos que integran el grupo de Navarra Suma, Alberto Bonilla y Elena Llorente, ha afirmado que "tenemos que ser conscientes de la situación" generado por el Covid-19 y ha defendido que "hay que pactar y negociar un Presupuesto distinto al de 2020". "Hay que empezar a trabajar en unos Presupuestos que permitan recibir la mayor ayuda posible de Europa, Navarra tiene capacidad para hacerlo, tenemos que aprovechar todas las posibilidades para hacerlo, y eso requiere unos Presupuestos que desde España y Europa se vean como sensatos", ha planteado.

El portavoz de Ciudadanos ha afirmado que ésta es "una situación excepcional que requiere compromiso de solidaridad con todos los ciudadanos" y ha asegurado que su formación apoyará "medidas para paliar los daños que está ocasionando está situación".

No obstante, ha señalado que también es su "obligación poner sobre la mesa las debilidades del Gobierno" y ha indicado que el Ejecutivo foral es "débil por los condicionantes que le han puesto el PNV y EH Bildu, está en minoría, sus propios socios le están haciendo la oposición desde dentro y necesita apoyos permanentes para tomar decisiones".

Junto a ello, ha asegurado que "Chivite no parece ser la presidenta del Gobierno de Navarra, sino más la delegada del Gobierno en Navarra, porque lo que hace es esperar a ver qué le dictan de Madrid, y eso es fruto de la debilidad que tiene".

Respecto a la gestión durante la pandemia, Carlos Pérez-Nieves ha puesto el foco en que los departamentos de Salud y de Educación. Respecto al primero, ha afirmado que "ha sido incapaz de tomar decisiones a tiempo y no ha sido capaz de decir la verdad". "El problema del Gobierno de Navarra y del Gobierno nacional es el pánico a decir la verdad. La ciudadanía necesita conocer la verdad, conocer con exactitud cuántos contagios y cuantos fallecimientos hay. El Gobierno no es que mienta, pero oculta toda la verdad, porque no le gusta el resultado que tiene que transmitir a la sociedad", ha asegurado.

En cuanto a Educación, ha considerado que el departamento ha tenido un "comportamiento errático, incapaz de tomar decisiones y cuando las ha tomado ha sido tarde y generado confusión e intranquilidad en la ciudadanía". "El consejero Carlos Gimeno ha llegado al punto de renunciar al carácter educativo del ciclo 0-3 para no hacerse responsable de la apertura de esos centros. Habló de locales donde guardar niños, lo que demuestra su inseguridad. Nadie sabe bien cómo funcionar", ha dicho.

Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que el nuevo curso va a estar marcado por la Covid-19 y ha apuntado que, "siendo extraordinariamente críticos con este Gobierno, por encima está la necesidad de que podamos volver cuanto antes a la normalidad". "La situación económica y desempleo va a ser muy complicada. El Gobierno tiene la obligación de decírnoslo y prepararse para lo que viene, y lo que viene es que habrá miles de ERTE que se convertirán en ERE, incrementará el número de personas en desempleo y para eso el Gobierno tiene que estar preparado", ha asegurado.