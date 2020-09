El PSN apela a UPN como "partido de Estado" para que apoye las Cuentas de Sánchez

"Recortes encubiertos". Navarra Suma anunció ayer en un comunicado que pedirá al Gobierno de Navarra la relación de movimientos en el Presupuesto motivados por la crisis del covid, lo que desde el Ejecutivo han venido a denominar "reorientación" de partidas –que no es sino usar el dinero consignado para aspectos que no han podido realizarse por culpa de la pandemia– y que la derecha ve como "recortes encubiertos". Esparza considera que es un "empecinamiento irracional" seguir dando por vivas unas Cuentas que quedaron obsoletas a los dos meses de ser aprobadas.

navarra suma y el presupuesto

crisis covid

pamplona – El PSN apeló ayer a UPN como "partido de Estado y de comunidad" para solicitarle que apoye los Presupuestos de Sánchez, o al menos para que no los obstaculice, ya que de lo contrario estaría siendo incoherente con lo que defienden en Navarra. Lo dijo el senador socialista Toni Magdaleno, que dio una rueda de prensa en Pamplona en la que planteó a la derecha que, si de verdad quieren ver avances en el TAV o el Canal de Navarra, tienen que procurar apoyar las Cuentas que precisamente consignan apoyo económico para su desarrollo. "Corresponde a UPN decidir si financia lo que apoya en Navarra o continúa con la estrategia de los partidos que se autoexcluyen de España", apuntó el senador.

vox, palmeros de upn En este sentido, pidió a los regionalistas que "dejen de recibir palmaditas y aplausos por parte de los miembros de Vox y se centren y apoyen o por lo menos no entorpezcan la aprobación de los PGE". En su opinión, en caso contrario, "cuando digan que defienden en la Comunidad Foral el TAV o el Canal de Navarra no serán creíbles porque no votan a favor de su financiación".

Según expuso el senador del PSN, los Presupuestos de 2021 "son mucho más importantes que los de cualquier otro momento, ya que son los presupuestos de la reconstrucción económica" y ha advertido de que "estamos hablando del futuro de varias generaciones". "No van a ser unos presupuestos de partido, sino que van a ser los presupuestos de país", enfatizó, para señalar que "no es el momento de sacar rédito cabalgando a los lomos de la crisis, sino de la unidad".