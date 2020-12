El amor entre dos forales varones, la respuesta de LKN al beso arrancado entre Chivite y Bakartxo Ruiz

El artista urbano LKN ha vuelto a sorprender con un mural que representa el beso entre dos agentes varones de Policía Foral. El dibujo ha sido colocado junto a un buzón de Correos ubicado en la Plaza del Castillo de Pamplona, un lugar próximo a Diputación y a la Comisaría del Cuerpo autonómico, ubicada en el nº2 de la citada plaza.



El mural es la respuesta de LKN a la retirada por parte de agentes forales de la obra que colocó el pasado 11 de noviembre frente al Parlamento de Navarra en una caja de registro.





Vivimos tiempos difíciles, se acerca la Navidad, el bicho sigue ahí...



"El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males"



Gracias #LKN eskerrik asko pic.twitter.com/FeaU6jJC7N — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) December 4, 2020

Se trataba de un dibujo en el que su autor ilustra el acuerdo en aquel momento aún sin oficializar entre el Gobierno foral y EH Bildu para los Presupuestos de 2021 forales con un beso entre la presidenta de Navarra, María Chivite, y la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz. El mural recordaba a la icónica imagen que se encuentra en elen el que salen besándose dos hombres, uno es el líder de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, y el otro, el presidente de la República Democrática de Alemania, Erich Honecker.Policía Foral se ha tomado con buen talante el mensaje de LKN, y a través de sus redes sociales le ha dado gracias con este mensaje: "Vivimos tiempos difíciles, se acerca la Navidad, el bicho sigue ahí... El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males".Del mural incluso se ha hizo eco el vicepresidente primero del Gobierno foral,, quien manifestó su "respeto absoluto" a una iniciativa que enmarcó dentro de "". Sin embargo, el dibujo no duró mucho. Hasta que un agente de la Policía Foral adscrito al Parlamento, sin recibir orden previa, procedió a retirarlo, tal y como sucede en otras ocasiones cuando en las inmediaciones de la Cámara se colocan pancartas o carteles de protesta.El mural de LKN era un vinilo de papel pegado, no una pintura, por lo que se puede pegar y despegar. Consultado por este periódico, el artista LKN, conocido por sus murales sobre Osasuna, relató la versión de los hechos y asumió que todo lo ocurrido le sorprendió un poco. "Pretendía, simplemente, reflejar la situación política actual, con lo que parece que es un acuerdo que va para adelante. Yo solo quería ilustrarlo, ni criticarlo ni nada", explicó. Recibió la llamada del jefe de la Policía Foral para relatarle lo ocurrido y presentarle sus disculpas. "Me ha trasladado que ha sido la actuación por su cuenta de un policía, que se ha tratado de un error, porque la Policía Foral respeta el arte y la libertad de expresión", comenta."Que me hayan pedido disculpas deja a la Policía Foral en buen lugar", reflexionó, para apuntar que escuchó al vicepresidente Remírez enmarcar la acción dentro de la libertad de expresión, algo que le congratuló. LKN es un artista conocido en Pamplona por sus creaciones osasunistas, pero era la primera vez que hacía una incursión en la política. "Me ha gustado el impacto que ha tenido", reconoció. Ahora, con el nuevo vinilo representando a dos agentes forales varones besándose, el artista vuelve a poner a prueba la libertad de expresión.