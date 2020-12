Uxue Barkos: "He mamado política en casa de mis padres desde que nací"

pamplona – Uxue Barkos se remite al ámbito familiar para explicar su vocación pública, reafirmada en su trayectoria como periodista. "He mamado política en casa de mis padres desde que nací; ha estado siempre muy presente de una manera tan apasionada como constructiva. Quiero agradecer en esto a mi aita, que ya no está, a mis tíos y a mi madre, que venía de otro mundo político completamente diferente, la hondura del sentido democrático que nos han imbuido. Nos grabaron de un manera muy potente la importancia de entender que la política con altos grados de pasión –lo recuerdo en mi aita enormemente– tenía un fundamento sine qua non, que es entender que la pluralidad es un elemento básico, y el respeto a la idea del adversario. En eso he nacido y he crecido, y además también me he desarrollado profesionalmente". Antes de llegar en 2004 a la política activa, la expresidenta fue periodista. "Es mi oficio y sigue siendo mi otra gran pasión". A Barkos siempre le gustó la crónica política. Hoy sigue ejerciendo como líder de Geroa Bai. "Para mí, la política es algo con lo que he convivido de una u otra manera durante toda mi vida", rememora.