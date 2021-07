Adanero da su apoyo a Abascal tras ser declarado 'persona non grata' en Ceuta

El diputado de Navarra Suma Carlos García Adanero incendió ayer las redes sociales en las que expresó su apoyo al líder de Vox, Santiago Abascal. "Declarar persona non grata a alguien por defender sus ideas es un acto sectario, autoritario y excluyente que no debería darse nunca en un país democrático y libre; por desgracia en España se ha sufrido muchas veces. Lo denunciaremos siempre", rezaba el comentario que colgó en Twitter. Adanero concluía su tuit con un "Mi apoyo a Santi Abascal. Un abrazo".





Mi apoyo a @Santi_ABASCAL , un abrazo — Carlos García Adanero (@GarciaAdanero) July 24, 2021

La Asamblea de Ceuta aprobó el viernes declarar a Abascal "persona non grata", propuesta que presentó el Movimiento por la Dignidad y la Ciudanía (MDyC), que cuenta con dos diputados, por los incidentes ocurridos el pasado 24 de mayo cuando el líder de Vox visitó la ciudad pocos días después de la entrada irregular de miles de marroquíes.La iniciativa salió adelante con el apoyo del PSOE (7 diputados), Caballas (1), mientras que el PP (9 diputados) se abstuvo y presentó una enmienda para condenar sólo las declaraciones del líder de Vox, que no prosperó, y votaron en contra los cuatro diputados del partido de Abascal.La dirigente de MDyC Fátima Hamed aseguró que en Ceuta "no hay cabida para el odio y para el fascismo" que defiende Vox, apuntando que Abascal visitó la ciudad para "sembrar el odio" y "echar porquería" con el objetivo de "romper la convivencia, poniendo en duda el sentimiento de españolidad de una gran parte de la población ceutí".El portavoz de Vox, Carlos Verdejo, defendió que Abascal "llevaba tantísima razón en sus declaraciones" y dijo que MDyC "obedece al país vecino" y que Hamed es una "integrista peligrosa, un lobo con piel de cordero, con intereses perversos".En la línea de Adanero se manifestó ayer la dirigente de uno de los partidos integrados en Navarra Suma, Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, así como la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputada por Barcelona, Cayetana Alvarez de Toledo.No es la primera vez que Adanero hace guiños al dirigente de Vox. El pasado año, en el debate de la moción de censura a Pedro Sánchez, el diputado de Navarra Suma llamó a Abascal a "dejar lo que nos separa" y enfatizó que UPN y Vox tienen "bastante cosas para ponerse de acuerdo"."Le agradezco el respeto mutuo que yo ya le he trasladado en mi primera intervención porque cuando cuatro millones deciden una opción política hay que respetarla", dijo el portavoz regionalista entonces, en una intervención en l a que también agradeció a Abascal "que entienda el régimen foral de Navarra y el estado de las autonomías, que es fundamental para el progreso de España"."Pongamos todo lo que nos une y vamos a dejar aquellas cosas que nos separan, que al único que le hace feliz es al presidente del Gobierno, que está encantado de ver si somos capaces de reñir entre los que pensamos que España es un gran país", manifestó Adanero.