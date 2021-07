El Consejo de Navarra no ve "vicio de legalidad" en el acuerdo Gobierno-Audenasa

pamplona – El Consejo de Navarra ha emitido su dictamen sobre el acuerdo del Gobierno de Navarra en relación al cuestionado pago del Ejecutivo a la empresa Audenasa por los descuentos aplicados a los usuarios en el que concluye que en esta decisión "no advierte vicio de legalidad alguno".

El Parlamento foral solicitó al Consejo de Navarra un informe sobre la decisión del Gobierno de abonar 6,2 millones de euros a Audenasa en compensación por lo que deja de recaudar por los descuentos que se aplican en la AP-15.

La controversia surgió en noviembre de 2020, cuando Audenasa emitió una factura por el pago de la compensación de ese mes y la regularización del periodo enero-octubre, en el que descendió mucho el tráfico por la autopista debido a las restricciones a la movilidad por la pandemia.

La factura de Audensa era de 6,3 millones, de acuerdo a la propuesta del grupo de trabajo y la delegada del Gobierno de Navarra en Audenasa.

La Intervención General del Gobierno de Navarra, sin embargo, emitió un reparo suspensivo. Alegó que el cambio en la interpretación de la fórmula suponía un perjuicio para la Hacienda Foral y que debía seguir aplicándose como hasta entonces, lo que disminuía la factura a 1,2 millones.

Para el Consejo de Navarra, la forma determinada para compensar económicamente a Audenasa por la política de descuentos a usuarios de la autopista "es consecuencia de una interpretación razonable y razonada de la fórmula prevista en el convenio a esos efectos y no obedece a una modificación de la misma".

"Incluso, si se mantuviera a efectos meramente dialécticos que se trata de una modificación de la fórmula y que, por lo tanto, como afirma el informe de fiscalización de 19 de febrero de 2021, es el Gobierno de Navarra el órgano competente para modificar el convenio suscrito con Audenasa". Destaca que la fórmula de compensación no fue mediante orden foral, sino por acuerdo del Gobierno de Navarra de 24 de febrero de 2021, y así se resolvió la discrepancia entre la Intervención General y el Departamento de Economía y Hacienda sobre el abono de la factura a Audenasa, argumenta el Consejo de Navarra.

Según agrega, esto "haría dudar también de la concurrencia de los vicios de nulidad previsto en la ley, aspectos estos sobre los que no consideramos necesario pronunciarnos con mayor profundidad habida cuenta de la conclusión alcanzada en cuanto a forma en que se ha procedido para determinar la cuantía con que compensar económicamente a la concesionaria".

nueva interpretación A juicio del Consejo de Navarra, "lo que ha tenido lugar no es una modificación" de la fórmula de compensación a Audenasa, sino "una interpretación".

Según señala en su dictamen, "no cabe sostener, como pretende la Intervención General, que la interpretación no compartida por esta y finalmente sostenida por el acuerdo del Gobierno, esté yendo mucho más allá de los estrictos términos al introducir una auténtica modificación de las cláusulas contractuales".

"Por el contrario, considerar que el coeficiente no resulta de aplicación en aquellos casos en que se produce un decremento del tráfico es uno de los sentidos posibles que puede otorgarse a los términos con que se expresa el convenio", sostiene.

En este sentido, el Consejo de Navarra remarca que "la literalidad de la fórmula prevista en el convenio es clara cuando afirma que C=1,65 expresa el coeficiente de incremento de tráfico en la autopista respecto del corredor para el año 2020, de modo que si no existe incremento no parece irrazonable sostener que no resulta de aplicación el referido coeficiente 1,65".

"Mantener la aplicación del referido coeficiente 1,65 en periodos donde lo que se aprecia es, precisamente, un decremento implica equiparar 'incremento' con 'variación', como pretende la Intervención General.

Para el Consejo de Navarra, "las reglas más elementales de la hermenéutica llevan a rechazar interpretaciones normativas que lleven a resultados absurdos y claramente opuestos a la finalidad del propio convenio en que se inserta la fórmula".

El PSN pide responsabilidades. El PSN se mostró satisfecho del informe del Consejo de Navarra. Su portavoz, Ramón Alzórriz, exigió "responsabilidad política a quienes sabotean y mienten de manera intencionada y sin escrúpulos para descalificar la acción del Gobierno de Navarra. Estamos hartos de escuchar barbaridades que afectan de lleno a la honorabilidad y profesionalidad de quienes lideran el Gobierno de Navarra".