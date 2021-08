La derecha amplifica el Ospa! Eguna de Altsasu para cargar contra el PSOE en Madrid y cuestionar al alcalde

El décimo aniversario del Ospa Eguna estaba pasado prácticamente desapercibido. Las limitaciones que impone la pandemia habían reducido la jornada a una manifestación contra la presencia de la Guardia Civil en Altsasu, que no hubiera tenido mayor repercusión si la derecha, política y mediática, no hubiera querido amplificarla todo lo posible como argumento de oposición al PSOE en Madrid.





Un año más, los guardias civiles y sus familias deberán soportar el desprecio y la amenaza de los radicales en Navarra



Resulta inadmisible que los guardias civiles continúen siendo señalados por los radicales de una manera reiterada.#AUGC#GuardiaCivil https://t.co/J0XsPp7rMU — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) August 27, 2021

Hoy volverá a tener lugar el Ospa Eguna en Alsasua, una humillación intolerable a la Guardia Civil que se celebrará ante la indiferencia de Marlaska. Nuestra más absoluta condena y repulsa. pic.twitter.com/0C1O4Q9yZE — Ana Beltrán (@abeltran_ana) August 28, 2021

Un Ospa! Eguna sin incidentes en Altsasuhttps://t.co/tXDrJHUx90 — Diario de Noticias (@NoticiasNavarra) August 29, 2021

Estamos donde otros medios no quieren ir. No se pierdan los directos de @vitoquiles en defensa de la @guardiacivil en la peligrosa Alsasua https://t.co/sNHXYIZ79r — Javier Negre (@javiernegre10) August 28, 2021

Son """medios de comunicación""" como este los que constituyen un verdadero peligro para la democracia y la convivencia, mintiendo y trasladando nuevamente una imagen irreal de #Alsasua con el objetivo de crispar a la opinión pública con evidentes objetivos políticos. 1/2 https://t.co/jw9cCjOS0i — Javi Ollo Martínez (@JavierOlloMartn) August 28, 2021

Para ti @JavierOlloMartn el medio que hay que leer es el GARA que aplaudía los atentados de ETA. Ese es tu nivel ético. https://t.co/WXHUUbxFR5 — Javier Negre (@javiernegre10) August 28, 2021

La Guardia Civil solo les sobra a los delincuentes.

#

La inmensa mayoría de los navarros agradecemos su labor.



Inaceptable que Marlaska permita actos de odio como el Ospa Eguna en Alsasua. pic.twitter.com/udkSxPzs65 — Sergio Sayas (@sergiosayas) August 28, 2021

?Condenamos y rechazamos todos los actos relacionados con el "Ospa Eguna" en Alsasua

??Nuestro compromiso inequívoco y firme con tods las fuerzas y cuerpos de seguridad

??Instamos @gob_na mantener su defensa en convivencia, pluralidad y mem. democráticahttps://t.co/KQfNiy9bcZ — Socialistas Navarra / ?? (@PSNPSOE) August 28, 2021

.@JavierJesparza muestra su repugnancia y su hartazgo con los actos de odio y vejaciones del Ospa Eguna. pic.twitter.com/pmw6fymOTB — Ángel Ansa Echegaray ?? (@angelansae) August 28, 2021

Pero lay la agrupación de guardias civiles, primero, y el-con Ana Beltrán a la cabeza- después, decidieron poner el acto en primer plano del debate político nacional, aunque para su difusión tuvieran que recuperar carteles de ediciones anteriores. Reclamando una condena previa al Gobierno de Navarra, unos, y, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso, otros.La jornada sin embargo. La manifestación, convocada en tiempo y forma, estaba autorizada por el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno. Recorrió las calles de Altsasu tras una pancarta con el lema 'Errepresioaren kontrako borrokak darrai. Ospa!' (La lucha contra la represión continúa. ¡Fuera!) y algunos gritos del estilo de 'Alde hemendik' (Fuera de aquí).que pueden tener lugar en cualquier otro lugar y en cualquier momento del año en otras localidades de Navarra y la CAV, pero que no tienen ni de lejos la misma atención mediática.Pero el foco estaba puesto en Altsasu, cuyaa la estrategia de confrontación que sin complejos lidera ya la ultraderecha. A la marcha "en la peligrosa Alsasua" acudió uno de sus programas de cabecera,presenta en su página de internet, y que se ha convertido en uno de los altavoces mediáticos de Vox. Acompañado por dos destacados dirigentes del partido ultra, y escoltado por guardias civiles de paisano, uno de sus presentadores estuvo merodeando en el final de la manifestación, y que tuvo abandonar de forma atropellada después de encararse con uno vecino al que entrevistaba.Suficiente en cualquier caso para ilustrar, y que le sirvió para justificar los improperios habituales a la localidad navarra. Hasta el punto de queprevenido por lo que pudiera pasar, tuvo que salir al paso y reclamar que no se traslade "una imagen irreal de Alsasua con el objetivo de crispar a la opinión pública con evidentes objetivos políticos".Pero como es habitual en estos casos, el alcalde tuvo queen las redes sociales, y por supuesto, la respuesta del diputado Sergio Sayas, cómplice cada vez más habitual de los juegos que maneja la extrema derecha en Madrid con Navarra como objeto de reproche.Elpara dar cobertura a la imagen distorsionada pero tristemente habitual que algunos trasladan de Altsasu.De poco a servido que, tal y como le había reclamado la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Ni que mostrara su "compromiso inequívoco y firme con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad".que apenas una hora después de que el PSN hiciera público su comunicado, entrada ya la noche, sacó el suyo para restarle cualquier valor y advertir de que lo que puedan decir los socialistas no tiene credibilidad porque "no están dispuestos a romper con quienes jalean y dan aire a los organizadores de este tipo de actos porque supondría perder sus sillones".Que es, a fin de cuentas, lo que se juega detrás de toda esta polémica artificial y sobredimensionada,