Cerdán: "UPN no conviene a Navarra porque no concibe su pluralidad"

El secretario de Organización del PSOE y diputado por Navarra, Santos Cerdán, acusó ayer al PP de ser "patriotas a tiempo parcial" y ser un partido que "no conviene a España". Una crítica que hizo extensible a UPN, quien aseguró es un partido que "no conviene a Navarra porque no conciben la pluralidad". "Los socialista queremos la España real, como es y en 2023 será mejor que lo que encontramos en 2018", defendió. Cerdán se pronunció así en un acto de homenaje a los alcaldes, concejales y portavoces municipales del PSN por su gestión durante la pandemia, que presidió junto a la secretaria de general del PSN y presidenta de Navarra, María Chivite.

En su intervención, Cerdán recordó sus tiempos de concejal, cuando "aprendes el valor de servicio público y de bien común", y con la covid la necesidad de defenderlos porque "solo con la fortaleza del estado de bienestar" son posibles principios como la igualdad. Es "un compromiso firme con la comunidad, porque entendemos la política mirando a los ojos, desde la cercanía y la proximidad", comentó el diputado navarro, que criticó a Vox por decir que en los pueblos "no hacen falta votaciones" ya que eso es "dictadura".

Cerdán añadió que ahora el objetivo es dar a esta crisis una salida "justa para todos" con medidas en los distintos ámbitos, mientras "la derecha distingue sus políticas en función del distrito postal" y aplica el "austericidio" para superar las crisis. "Somos un gran país, pero hay que silenciar el ruido y sintonizar con las demandas reales de los ciudadanos", como la rebaja del precio de la luz aprobada por el Gobierno, pero para eso subrayó que hay que "escuchar al ciudadano" en lugar de centrarse "en lo que cuelga en los balcones".

"Somos un gobierno que no cede" a las eléctricas ni a los chantajes, afirmó y recomendó al PP que mire a Europa en lugar de mirar a Vox, porque "nos sonroja cuando apoya lo más reaccionario". "Son patriotas a tiempo parcial desde el año 78", el PP "tiene secuestrada la Constitución" y "no respeta las urnas" cuando el resultado no les acompaña, afirmó Cerdán, que agregó que el PP "es un partido que no confía en España y busca culpables, no soluciones".

Antes Chivite recordó cuando "de repente" un virus desconocido impactó todos los proyectos y las decisiones "duras e impopulares" que se han tenido que tomar en paralelo al "impacto emocional" que en el terreno personal ha supuesto la pandemia. Pero "hemos estado a la altura allá donde gobernamos y donde somos oposición", afirmó la presidenta, que se mostró orgullosa de una actuación "con enorme responsabilidad, sensibilidad y humanidad".

Para Chivite el PSN ha respondido "de la mejor manera posible" en Navarra y en el ámbito local, con ayudas, recursos, espacios, refuerzos de plantillas, personal de vacunación y un plan de inversiones, un "ejercicio de solidaridad compromiso social" en el que puso también en valor el papel del voluntariado.

"A Navarra le va a ir bien a pesar de los agoreros y de los que juegan al cuento peor mejor" porque "nuestro sentido institucional, nuestra profunda convicción democrática y nuestro respeto a la ciudadanía en su pluralidad serán siempre nuestra carta de presentación", apuntó y pidió dignificar la política con trabajo. Y todo ello junto al apoyo del Gobierno de España y de la UE con sus medidas para transformar el modelo social y económico y hacerlo "más innovador, sostenible e igualitario".

Municipalismo Con el lema Municipalismo, nuestra esencia, el acto contó con la presencia del delegado del Gobierno, consejeros, altos cargos del Ejecutivo foral y parlamentarios, además de los electos municipales. Tras un recuerdo a los fallecidos y un vídeo de lo que ha sido la pandemia en Navarra, dos cargos municipales, uno desde la oposición en Pamplona y otro desde un gobierno local, el alcalde Arroniz, abogaron por "el diálogo" y subrayado que en esta crisis la salida ha sido "la de las personas". A todos los cargos municipales les dio las gracias el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, quien mostró su orgullo por el municipalismo socialista cuando "vuelve a salir el sol" después de "momentos desgarradores". "Gracias porque habéis hecho lo posible por paliar esta maldita pandemia", señaló.

