Los socialistas salvan a Casado de la comisión sobre ‘Kitchen’

pamplona – Quince comparecientes, los trece propuestos por el PSOE y los dos del PNV, acudirán finalmente a la comisión parlamentaria sobre el presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP, Luis Bárcenas, que se quedará sin escuchar al líder del PP, Pablo Casado, como quería Unidas Podemos, molesta con los socialistas por su negativa a negociar un listado conjunto. La comisión Kitchen se reunió ayer a puerta cerrada para votar las propuestas de comparecencias presentadas por los distintos partidos.

Con el apoyo de todos los grupos, excepto del PP, Vox y Ciudadanos, salieron adelante dos listados, los 13 nombres que pedía el PSOE y los dos del PNV, que propuso que volvieran a la comisión dos de las piezas claves de la supuesta trama y que están procesados en la Audiencia Nacional: los excomisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, conocido como el Gordo.

Según fuentes parlamentarias, con estos dos procesados se reanudarán el día 20 las comparecencias de la comisión por la que desfilarán hasta principios de diciembre otras trece personas, las solicitadas por el grupo socialista. Después, se abrirá un plazo para que los partidos presenten sus propuestas de conclusiones y para que la comisión apruebe un dictamen antes de Navidad.

Desde el PSOE se insiste en que los últimos en someterse a las preguntas de los diputados sean los tres excargos del PP que quedaron pendientes antes del verano: La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; el exministro Jorge Fernández Díaz, procesado en la causa, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. En la lista del PSOE aprobada no figura Pablo Casado, al entender los socialistas que poco puede aportar a los hechos que se están investigando. En cambio, sí está el consejero madrileño Enrique López, que se mostró "sorprendido" por la petición para que comparezca. También se incluye al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó o el ex secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa.