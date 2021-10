Esparza renuncia a sus principios irrenunciables y se abre a negociar con el Gobierno si rompe con EH Bildu

Ya no hay 12 condiciones irrenunciables para negociar los presupuestos con el Gobierno de Navarra. Javier Esparza da marcha atrás en su posición maximalista y se abre al diálogo con el Ejecutivo de Chivite si rompe cualquier relación con EH Bildu.

La propuesta no tendrá mayor recorrido porque forma parte del argumentario de oposición de Navarra Suma, que acusa al Gobierno de "blanquear a ETA y a EH Bildu" para garantizarse el poder. "Si María Chivite y el PSN quieren un acuerdo para sacar a EH Bildu de la toma de decisiones en Navarra, para que EH Bildu no mande en nuestra tierra, no tiene mas que llamar y nos sentamos hoy mismo", ha defendido esta mañana en el Parlamento el propio Esparza.

Y porque el PSN ya ha dicho que no va a aceptar "vetos" ni "chantajes". "Si Navarra Suma se quiere volver a sentar a negociar, por fin, estaremos encantados, pero sin vetos porque la sociedad navarra no necesita ni quiere vetos, quiere soluciones", le ha respondido Ramón Alzórriz.

Pero el nuevo giro de Esparza supone la evidencia de que la posición maximalista de Navarra Suma en la negociación presupuestaria, que incluso llevó al líder de UPN a levantarse de la mesa tan sólo cinco minutos después de sentarse a hablar con el Gobierno, era un error político que tenía el tiempo contado.

La derecha vuelve así a la posición inicial, la misma que mantuvo el pasado año en la negociación presupuestaria. Hay margen de acuerdo si el Gobierno rompe con su socio parlamentario. O dicho de otra forma, si Chivite se expone a la inestabilidad política en lo que resta de la legislatura.

Algo que no hizo el pasado año y que no hará ahora. Y que deja a Navarra Suma en el mismo lugar en el que lleva instalado el discurso UPN los últimos 6 años: Bildu, Bildu, Bildu.