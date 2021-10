Santos Cerdán: "Hemos trabajado muy bien y nos quedan dos años en los que vamos a seguir perfectamente con Unidas Podemos"

Cerdán niega que la polémica entre Batet y Unidas Podemos a cuenta de la inhabilitación del diputado Alberto Rodríguez vaya a generar una crisis en un Gobierno que va a agotar la legislatura.

¿Qué es lo primero que tiene encima de la mesa como secretario de Organización?

–Lo más importante es recuperar el estado del bienestar. Hay, también, que aprovechar el dinero europeo para reindustrializar España. Hay muchos retos, como partido seremos tan grande como grande sea nuestra militancia. Hay que poner al partido en modo campaña en poco tiempo, hacer mejores las listas que podamos a nivel autonómicas y municipales, que va a ser las próximas que tengamos.

¿Se ha convertido en el hombre fuerte de Sánchez en el partido?

–Eso habría que preguntárselo al presidente, pero yo he tenido la suerte de tener siempre la confianza de Pedro Sánchez.

Se ha hablado mucho de Iván Redondo, ¿pero Sánchez escucha la voz de Cerdán?

–Si no me tuviera en cuenta no sería el secretario de Organización.

¿De qué habla el presidente en la distancia corta?

–Lo que más nos preocupa a todos es poner en marcha todas las transformaciones digitales e industriales que necesita el país, y que esa recuperación llegue a todo el territorio. Al presidente le preocupa el reto demográfico, la despoblación, las dificultades de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Hablamos de lo importante, de lo que puede hablar una persona normal por la calle. Y luego hay que decir una cosa: tenemos un presidente que no descansa, que nos tiene enchufados 24 horas los siete días a la semana.

Dicen que tiene mucha fortaleza.

–Hay puestos de responsabilidad política que te ocupan toda la dedicación del día con mucho sacrificio personal y familiar. Trabajamos en esa recuperación y estamos centrados en poner en marcha todos esos fondos europeos. Y la obsesión es que esa recuperación llegue a todos.

El sábado avisó a Podemos: las sentencias se recurren, pero no se incumplen. ¿Ahora que empieza la recuperación va a reñir el Gobierno?

–Se le da más bombo a nivel mediático del que en realidad tiene. Yo estoy seguro de que las diferencias se resuelven en torno a una mesa. Llevamos dos años trabajando muy bien y nos quedan dos años en los que vamos a seguir trabajando perfectamente.

¿Entiende la presentación de la querella?

–Yo no lo entiendo, pero a ver cómo nos lo explican cuando estemos con ellos. Lo he dicho: las sentencias se cumplen. Si la presidenta del Congreso no aplica la sentencia, está prevaricando. Yo estoy seguro de que no va a haber ninguna crisis.

¿Tiene buena relación con Ione Belarra?

–Sí, tengo buena relación con ella. Somos dos partidos distintos que tenemos buena sintonía. Hemos pasado una situación dificilísima y hemos estado al frente de una situación como esta, tomando decisiones muy difíciles, como la de meter a todos los ciudadanos en sus casas, con una pandemia brutal. Hemos puesto a las personas por delante de la economía, que es una de las bases socialistas y con la que iremos hasta el final.

La nueva ejecutiva ha reforzado a los consejeros más políticos y que más chocan con los propios socios del Gobierno, Elma Saiz y Carlos Gimeno.

–Yo entiendo que los periodistas tienen que escribir todos los días (ríe). Carlos lleva mucho tiempo en la ejecutiva. Yo lo conocí en Tudela, se lo presenté en su día a Chivite y lo sumé a este proyecto. Creo que es un gran consejero. Y a Elma la conozco mucho antes de ser delegada del Gobierno. Chivite confía en ellos. Quiere poner a los mejores en la ejecutiva.

¿La siguiente noticia será la renovación del Convenio?

–Eso va muy bien y espero que haya noticias pronto.