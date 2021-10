Puigdemont, Comín y Ponsatí abren una oficina europarlamentaria en Barcelona

Los eurodiputados de JxCat, Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí, abren este lunes en Barcelona una "oficina europarlamentaria" para "atender a los electores" a través de un equipo de colaboradores que trabajará físicamente en el local.



La oficina, situada en la calle Bonaire, en el Born, y abierta de lunes a viernes, pretende servir para que "cualquier ciudadano" pueda acudir a plantear sus "propuestas, ideas, quejas o inquietudes sobre el funcionamiento de la política europea" o de Catalunya, han informado los eurodiputados de JxCat en Twitter.



Según aseguran Puigdemont, Comín y Ponsatí, el edificio donde se aloja la oficina fue "el último que quedó en pie en el barrio de la Ribera que Felipe VI hizo demoler después de 1714", por lo que es "un símbolo más de resistencia y lucha por la libertad".





Europa es defensa des de la bombolla de Brussel·les però sobretot s'ha de defensar a peu de carrer. Espanya ho intenta tot per impedir o dificultar la nostra feina com a representants dels europeus; nosaltres lluitem amb totes les eines. Per això rodem el món i tornem al Born. pic.twitter.com/oWvLa9prGY