El éxito multitudinario de la Korrika irrita a Navarra Suma: "Es una plataforma de reivindicación de terroristas"

Miles de personas han secundado este fin de semana la Korrika en Navarra. Un éxito de organización y de participación que no ha sido del agrado de Navarra Suma, que hoy ha llevado al Parlamento una declaración institucional en la que asegura que la Korrika es "una plataforma de reivindicación de terroristas de ETA y proclamas de la izquierda Abertzale, tanto en Navarra como en el País Vasco".

PUEDES LEER AQUÍ LA DECLARACION DE NAVARRA SUMA

La declaración, que requería unanimidad para ser aprobada, no ha salido adelante. Solo el PSN se ha mostrado en disposición de apoyar los tres primeros puntos si se matizaba que el comportamiento denunciado había sido cosa de una minoría. Navarra Suma ha aceptado la aportación socialista, pero finalmente ha decaído por falta de apoyos.

La posición de la derecha ha sido muy criticada por el resto de grupos, que han acusado al grupo de Javier Esparza de querer "manchar" el nombre de la Korrika generalizando actitudes muy minoritarias. "Esta actitud es indigna", ha señalado Marisa de Simón. Mikel Buil por su parte ha denunciado que la declaración de Navarra Suma lo que en el fondo busca es garantizarse un derecho de veto a cualquier iniciativa el apoyo de las instituciones al euskera.

Criminalización de la Korrika



En su propuesta, Navarra Suma asegura que la Korrika se ha aprovechado para "hacer pura propaganda en favor de los presos de ETA, así como para realizar consignas políticas del espectro más radical de la sociedad vasca y de una parte de la navarra". Según dice además, "con el beneplácito, cuando no la tácita colaboración, de la entidad organizadora".

En su declaración, firmada por el propio Javier Esparza, Navarra Suma quería que el Parlamento mostrata "su más firme rechazo a la utilización sectaria de un acto de apoyo a la lengua vasca, como la Korrika, para convertirlo en una plataforma de reivindicación de terroristas de ETA y proclamas de la izquierda Abertzale, tanto en Navarra como en el País Vasco".

La derecha exigía además a la organización de la Korrika, "la firme condena de dichos actos, numerosos y constantes a lo largo de toda la edición", así como "su rechazo claro a la politización de la Korrika y su firme compromiso de tomar medidas para evitar que se repitan en el futuro".

El texto citaba incluso a las propias víctimas de ETA, que "han manifestado públicamente su profundo malestar por el enaltecimiento de terroristas de ETA llevados a cabo una vez más en la presente edición de la Korrika, y exigir de la organización que haga públicas sus disculpas y solidaridad con las mismas".

Finalmente, Navarra Suma reclamaba que de no cumplirse lo anterior el Parlamento no vuelva a participar en la Korrika. Además, quería que en el futuro la Cámara "no pague con sus fondos propios ninguna nueva participación en dicho evento si no cuenta con la unanimidad de todos los Grupos de la Cámara". De esta forma, Navarra Suma tendría derecho a veto a cualquier participación en la Korrika en el futuro.