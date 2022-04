El Gobierno de Navarra defiende que su Plan de Convivencia sigue vigente pese a los "maximalismos" de Navarra Suma y EH Bildu

El Gobierno de Navarra considera que su Plan de Convivencia sigue "plenamente vigente" pese al rechazo del Parlamento. Los votos de Navarra Suma y EH Bildu tumbaron el documento durante su debate en comisión, un rechazo "simbólico" a juicio de la consejera Ana Ollo, que ha lamentado la posición "maximalista, partidista y las urgencias" de los dos grupos que votaron en contra. No obstante, ha recordado que el plan estratégico no es normativo y que, por lo tanto, recoge la posición del Parlamento no es vinculante.

Ollo ha respondido así a una pregunta de Geroa Bai en la sesión de control al Gobierno, en la que ha defendido todo el proceso participativo que ha dado lugar al plan estratégico. "Trajimos el plan al Parlamento para que tuviera un apoyo unánime de gran valor simbólico, pero evidentemente el resultado no fue el anhelado", ha señalado la consejera de Relaciones Ciudadanas. Pese a ello, ha asegurado que el Ejecutivo va a seguir trabajnado "para lograr el consenso mayoritario".

En cualquier caso, la consejera interpreta que lo que se rechazó en el Parlamento fue "el plan con las aportaciones aprobadas en comisión", por lo que el plan del Gobierno mantiene su formalidad en los términos en los que fue aprobado en el Consejo de Gobierno. "El plan sigue en vigor. Lo que se produjo en la comisión parlamentaria fue un rechazo político que no invalida el plan del Gobierno. La base del documento sigue plenamente vigente, como lo está también la voluntad del Gobierno por avanzar en convivencia", ha insistido.

Apuesta por la diversidad como riqueza



Las palabras de Ollo han contado con el apoyo del parlamentario de Geroa Bai, Jabi Arakama, que ha pedido al Gobierno que siga "apostando por la convivencia" y trabajando para que "el plan del Gobierno lo sea también el de toda Navarra". Arakama ha celebrado así que el plan "siga en vigor frente a quienes lo ponían en duda" y ha reprochado que Navarra Suma y EH Bildu "primaran sus maximalismos y sus visiones de corto plazo que no se corresponde con lo que la sociedad está demandando de esta Cámara".

La consejera ha asegurado que "el diálogo es una premisa del Gobierno" y ha aboado por seguir haciendo "un esfuerzo por la convivencia en Navarra". "Somos más diversos de lo que nos creemos. La Navarra de los navarros buenos, la Navarra homogénea, es solo una ilusión", ha enfatizado Ollo, que ha destacado que esa diversidad se da en muchos ámbitos, no solo en el identitario, y que hay que entenderla como "una riqueza". "Por eso apostamos por el plan de convivencia", ha argumentado la titular de Relaciones Ciudadanas.