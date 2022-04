El Gobierno rechaza una bajada masiva de impuestos: "Así no se sostiene el Estado de bienestar"

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha afirmado este jueves que "no es momento para una bajada generalizada de impuestos" y ha anunciado que "de manera inmediata" se van adoptar medidas fiscales de apoyo a los sectores afectados por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

Así lo ha señalado la consejera en respuesta a una interpelación de Navarra Suma en el Parlamento foral. Sin embargo, la parlamentaria de la coalición de UPN, PP y Cs, María Jesús Valdemoros, ha afirmado que el Gobierno foral "va tarde" en la adopción de medidas y ha señalado que ella no habla de bajada masiva de impuestos, sino de medidas como "deflactar la tarifa del IRPF de manera progresiva".

Elma Saiz ha rechazado que el Gobierno este actuando "tarde" y ha puesto como ejemplo "la reacción con la bonificación del combustible" o las reuniones que está manteniendo con los sectores afectados por el 'shock' energético que "se van a ver aliviados por una batería de medidas de manera inminente".

En la misma línea, ha asegurado que "estamos siendo sensibles con la crisis energética y ahí están las suspensiones o aplazamientos de impuestos relacionados con la energía", medidas que ha cifrado en 50 millones.

Elma Saiz ha afirmado que "no es momento para bajada de impuestos generalizadas, sí para el análisis compartido y el debate sosegado", y ha asegurado que "hace falta voluntad de llegar a acuerdos, precisamente ahora más que nunca no todo vale con el fin de llegar al poder".

La consejera ha señalado que "trabajamos con responsabilidad y eficacia, buscando las mejores medidas en cada situación, y buscando la unidad por el bien de la comunidad". "Salgan del bucle de la bajada masiva de impuestos", ha pedido a Navarra Suma.

Elma Saiz ha asegurado que "la socialdemocracia, el Estado social en el que yo creo, no se sostiene con una bajada masiva de impuestos" y ha criticado además que cuando las formaciones que integran Navarra Suma han tenido responsabilidades de Gobierno "han subido impuestos".

Por otro lado, la consejera ha valorado que "a pesar de las circunstancias en esta legislatura, hemos reducido el déficit y la deuda, lo hemos reducido mucho más rápido de lo que se esperaba e incluso estamos por debajo de los objetivos de estabilidad". "La política fiscal no puede ser populista, debemos buscar una política útil", ha afirmado.

Además, ha destacado que "todas las incertidumbres que ahora nos azotan" han llegado en un momento en el que "la economía navarra está creciendo y va a seguir creciendo, y siempre es mejor afrontar los problemas disponiendo de pulmón suficiente como para respirar si vienen mal dadas".

La parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha afirmado que "en Navarra y España llevamos soportando inflaciones que superan el 2% desde abril de 2021 y Navarra registra desde ese mes tasas de inflación que sistemáticamente superan a las del conjunto del país".

Valdemoros ha asegurado que "la inflación, como impuestos que es, también genera recaudación para las haciendas" y ha ejemplificado que "la recaudación de impuestos como el IVA no hace sino aumentar". Ante esta situación ha afirmado que "el Gobierno de Navarra va tarde, para empresas, autónomos y sectores afectados ya deberían haber lanzado medidas fiscales, en las diputaciones vascas ya lo han hecho". "El Gobierno de Navarra siempre va tarde y por detrás. No sé para quién gobierna, ¿a quien rinde cuentas?, ¿a Navarra o a Pedro Sánchez?", ha planteado. Valdemoros ha afirmado que "este problema no es de ahora, es de 2021", y ha censurado que el Gobierno foral "no sabe gestionar".

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha asegurado que Navarra Suma "lleva pidiendo una bajada masiva de impuestos toda la legislatura". "¿Que estalla la pandemia? La solución es bajada de impuestos, ¿que hay recuperación económica? Bajada de impuestos", ha afirmado, criticando a Navarra Suma. Frente a ello, ha señalado que "la bajada masiva de impuestos es una medida de insolidaridad ante quien peor lo está pasando, porque no soluciona nada, lo único que hace es debilitar nuestro sistema de bienestar, porque los servicios públicos no son ningún regalo".

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha rechazado las propuestas de Navarra Suma pero ha afirmado que "no podemos permanecer pasivos ante la imparable escalada de los precios de la electricidad, del costo del gas, del importe de los carburante o ante una inflación que roza ya el 10%". "Se deben adoptar medidas estructurales para romper inercias del pasado", ha defendido.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha señalado que "la necesidad de contar con un sistema público fuerte nos obliga a establecer un sistema que permita recaudar" y ha asegurado que "implantando un impuesto a las grandes fortunas en Navarra estaríamos en disposición de obtener 80 millones de recaudación más, tenemos que ajustar los beneficios fiscales, y son necesarios más medios personales y materiales para la lucha contra el fraude fiscal".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil ha afirmado que "en esta situación, que ya deja de ser coyuntural y empieza a ser estructural, lo importante es seguir en la línea de ayudas directas, de créditos, de avales, de nacionalización de salarios en las empresas en las que hay problemas, de intervención de los precios en el ámbito de la energía, sin descuidar nuestra Administración".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que "Navarra Suma ha descrito una situación totalmente real y objetiva", pero ha criticado que "viene con su propuesta de siempre de bajada de impuestos". "Con esa inflación disparada hay que tomar medidas valientes, tiene que haber una regulación estatal sobre los precios de los alimentos, los servicios básicos, y por tanto una intervención económica por parte del Estado", ha asegurado.