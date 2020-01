Ciriza: "En materia de transportes Navarra va de la mano de Europa y España"

PAMPLONA. El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha afirmado que en materia de transportes la Comunidad foral "va a ir de la mano de Europa y de España, no puede ser de otra manera" y ha destacado que su "máxima prioridad" en materia de carreteras es "mejorar su estado e intentar progresar en la seguridad de las personas usuarias de la red".

En respuesta a una interpelación de Navarra Suma en el pleno del Parlamento foral, Ciriza ha remarcado que "caminar en una dirección diferente" a la de Europa en materia de transportes "podría conllevar situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos en relación a los túneles de Belate y Almandoz y tener que hacer frente a sanciones".

Así, ha incidido en que "la hoja de ruta de Europa, la de obligado cumplimiento, será la que marque la hoja de ruta de Navarra, un posicionamiento por responsabilidad y absoluta prudencia".

Ha señalado Ciriza que el debate sobre peajes "se está abordando hoy a nivel europeo y también a nivel estatal" y ha subrayado que "es un debate que abordaremos en nuestra comunidad, pero desde un punto de vista mucho más amplio y desde el interrogante de cómo podemos hacer frente desde Navarra en el momento actual y en el futuro a la adecuada conservación de carreteras y principales obras viarias".

"Esta es la pregunta que nos marcará el camino", ha afirmado el consejero, quien ha vuelto a apelar al "consenso político" para "asegurar la suficiencia financiera en materia de obras públicas e infraestructuras viarias, consenso político que intentaremos alcanzar en la mesa de trabajo constituida en noviembre".

Tras señalar que el estado de las carreteras navarras es "muy mejorable", Ciriza ha manifestado que su "máxima preocupación" en materia de carreteras es "mejorar su estado e intentar progresar en la seguridad de las personas usuarias de la red". Y ha reprochado a Navarra Suma que "intente generar un debate" sobre los peajes, mientras el departamento ha convocado a los partidos a "una nueva sesión de la mesa de trabajo de carreteras para el próximo día 28".

"En ese escenario es dónde se va a abordar qué dice Europa, y les emplazamos a sumar", ha trasladado el consejero a NA+, para insistir en la idea de que será en esa mesa en la que "iremos trabajando y tomando decisiones entre todos". "La mesa se merece un respeto, si saca las cosas de la mesa es que hay algún interés de que la mesa se rompa y ahí no me va a encontrar a mí", le ha dicho al parlamentario de Navarra Suma Javier García.

Por su parte, García ha reprochado al consejero que "no diga nada" sobre los peajes y que "emplace a siguientes ocasiones o a la mesa de trabajo". "Pero el debate también está en este Parlamento", ha subrayado el representante de NA+, quien ha pedido a Ciriza que "de una vez por todas" conteste si "se va a mantener la gratuidad en el uso de la AP-15". Según ha expuesto, "si no dice que sí, es que no lo va a hacer".

También ha reclamado García al consejero de Cohesión Territorial que aclare si "va a poner peajes", como "ha dicho el PSOE en Madrid". "Europa puede establecer directivas y políticas de financiación de carreteras, pero no te obliga a poner peajes", ha agregado.