“Ella tenía una crisis de pánico y solo respondía a automatismos”

PAMPLONa - Las médicas que asistieron a la víctima que huyó de un caserío de Azpilkueta afirmaron ayer que la mujer, cuando fue atendida, presentaba "ciertos rasgos agorafóbicos, amnesia, aturdimiento y un ataque de pánico que motivó que quisiera incluso abandonar la ambulancia que la traía al hospital de Pamplona". Ella relataba dos síntomas, según las facultativas: que actuaba por automatismo, no podía decir si sí o si no, y que tenía una crisis de pánico". Sobre los efectos de la ayahuasca consumida, manifestaron que presentaba síntomas propios del consumo de esta sustancia, como alucinaciones, falta de poder de control, falta de percepción de la realidad". Las peritos psicólogas refrendaron que su estado era compatible con el de una víctima de agresión sexual y que la mujer no les pareció "ni impulsiva, ni manipuladora". Los especialistas de Toxicología detectaron presencia de ayahuasca, catalogada como droga de sumisión química, en la sangre y orina de la víctima a las 19 horas del consumo. Ratificaron efectos alucinógenos, pero no pueden determinar la cantidad consumida ni en cuánto tiempo se elimina. - E.C.