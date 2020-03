Geroa Bai recuerda a Pedro Sánchez que la uniformidad en esta crisis "no está siendo eficaz"

PAMPLONA. Tras la publicación esta pasada noche del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, Geroa Bai recuerda en una nota al Presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que ha quedado acreditado que la uniformidad en esta crisis "no está siendo una herramienta eficaz, tal y como ocurrió por ejemplo en la centralización de la compra de recursos de EPIs (Equipos de Protección Individual), de test y de respiradores", y pide a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que "asuma el liderazgo" que le corresponde frente a una actitud de inercia.

Sin dejar de lado que lo que no está en discusión es la salud de las personas y el empeño en su salvaguarda, la coalición considera inaceptables las formas en que en las últimas horas se han sucedido las acontecimientos en torno al Real Decreto aprobado ayer por el Gobierno central: un Decreto que se filtra el viernes, que se anuncia el sábado y que se publica el domingo pasadas las 23.30 horas, con una moratoria de 24 horas, dejando a empresas, trabajadores y trabajadoras y administraciones como los Ayuntamientos y como la propia Administración Foral en una situación de inseguridad, indefensión e incertidumbre que solo podemos calificar de despropósito, por el escaso margen que ofrece para adaptarse al mismo.

Para Geroa Bai, "el Decreto es preocupante también en el fondo, ya que aplica una tabla rasa en el conjunto del Estado y no da una respuesta acorde a las necesidades, los retos y la situación de Navarra". La coalición afirma que la economía navarra no puede someterse a las mismas soluciones que otras comunidades, y recuerda que el PIB de la Comunidad Foral depende en más del 30% de la industria, por lo que no es la mejor solución para Navarra aplicar una receta pensada para comunidades ligadas al turismo o a otros sectores.

Geroa Bai subraya además que el Decreto no despeja con claridad cuestiones como la situación en que queda el sector de los trabajadores y trabajadoras autónomos, uno de los grandes olvidados en esta crisis, y señala que no contempla, al contrario que el italiano, sectores claves en la economía navarra, como es el de I+D de desarrollo tecnológico.

Por todo ello, Geroa Bai afirma que la mejor cooperación es la coordinación de recursos y no la dirección centralizada, y apunta que no podemos limitarnos a seguir los pasos dados por el Gobierno Central realizando mínimas o nulas adaptaciones de sus decisiones, si estas no son las decisiones buenas para Navarra.

En este sentido, la coalición insta al Gobierno de Navarra a crear un directorio que aclare las dudas que surgen sobre la aplicación de este Real Decreto, tal y como se ha hecho en otros ámbitos como el Brexit, la Plataforma Next, o la ayuda psicológica puesta en marcha durante la crisis del COVID-19.