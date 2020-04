Coronavirus en Navarra: repunta el número de fallecidos, 10 más en 24 h

El número de positivos por COVID-19 ha aumentado en las últimas horas en Navarra en 58 lo que sitúa el total en 4.150 y los fallecimientos se sitúan en 249, al contabilizarse diez muertes más, el dato más elevado desde el pasado 7 de abril.





Desde el inicio de la pandemia 124 pacientes han precisado ingreso en unidades de cuidados intensivos de la Comunidad Foral y 730 personas se han curado.





Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada (casos acumulados por 100.000 habitantes) en los últimos 14 días se sitúa en Navarra en 282.02.

El número de fallecidos diarios conha vuelto a aumentar ligeramente este martes en el Estado con otros 567 más, con lo que el total asciende a 18.056, mientras que los contagios mantienen su tendencia a la baja con 3.045 nuevos casos, la menor cifra desde el 20 de marzo, y ya suman 172.541.

Además, otras 2.777 personas se han recuperado de la COVID-19, un 4,3 % más, con lo que ascienden a 67.504, un 39,12 % del total de infectados, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

Fernando Simón: "Estoy encantado de poder estar de vuelta para apoyar en lo que me toque para controlar la epidemia. Las tendencias de los datos son similares a los últimos días. Es una semana peculiar por varios días festivos. Los datos de hoy hay que valorarlos con cuidado. La tendencia es buena. Me hubiera gustado tener más curados que contagiados, pero no ha sido posible hoy".

