Navarra defiende que la renta garantizada complete a la estatal

pamplona – Navarra solicitará que la renta mínima vital que prepara el Gobierno central para todas las personas que se han quedado desprotegidas, sin una renta social y desempleo, sea compatible con la renta garantizada en la Comunidad Foral en el sentido de que ésta complemente la ayuda estatal y no al revés. Fuentes del departamento foral de Derechos Sociales precisaron que este planteamiento defendido por la consejera Carmen Maeztu es "lógico" ya que "el coste de la vida aquí es superior por lo que lo lógico es que Navarra complemente el ingreso estatal".

Este planteamiento permitirá a las arcas forales hacer frente a otras necesidades que se van a derivar de la crisis generada por el coronavirus. Hasta el inicio de la pandemia, unas 12.400 unidades familiares perciben la renta garantizada cada mes en Navarra, lo que supone en torno a 30.000 personas y que el Gobierno de Navarra ya ha previsto ampliar en 5 millones la dotación económica en previsión de nuevas necesidades.

El año pasado, Navarra invirtió en estas prestaciones 103 millones de euros y para este ejercicio se preveía un decrecimiento por ser una ayuda vinculada al empleo y la mejora económica que se suponía antes de la pandemia. Actualmente el importe mínimo (una persona) es de 636,73 €

Ayer en su comparencia de prensa, Maeztu explicó que ya se ha mantenido una relación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respecto a esta prestación estatal, si bien precisó que todavía no hay información sobre cómo va a ser la regulación de este denominado Ingreso Mínimo Vital. Maeztu hizo una valoración "muy positiva" de esta ayuda estatal y consideró "una buena noticia para nuestra Comunidad y todo el Estado que las personas puedan tener un Ingreso Mínimo Vital".

espera hasta mayo Esta visión un tanto optimista en Navarra no tiene su reflejo en Madrid donde ayer, pese a estar previsto, no se avanzó en que términos se gestionará dicha renta mínima. La portavoz del Ejecutivo central y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, dijo que la intención es presentar el ingreso mínimo vital en mayo para ponerlo en marcha "a la mayor brevedad posible". En rueda de prensa, Montero señaló que las dos formaciones políticas que conforman el Gobierno de coalición coinciden en la estructura de esa renta mínima, en que es una prioridad y en los colectivos que tiene que abarcar e incidió en que se ha planteado la velocidad de su presentación, sin precisar más sobre el contenido. Añadió que se analizó en un primer momento implantar una renta "puente"; que se trata de un proyecto complejo, ya que completa los sistemas de protección social clásicos, exige tener información fiable para llegar a los colectivos que la requieren, se debe acelerar y vendrá para quedarse. Montero no anticipó la cuantía de esta renta pero insistió en que es "obvio que hay que hacer un esfuerzo económico importante por el conjunto del país y sobre todo por los niños, en un país donde todavía hay un elevado nivel de pobreza infantil". "Se conocerá en mayo", dijo.