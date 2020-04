Pruebas PCR a los profesionales navarros que hayan usado mascarillas defectuosas

pamplona – El Departamento de Salud convocará hoy lunes a los sindicatos de Osasunbidea para plantear la realización de pruebas PCR a todos los trabajadores que pudieran haber utilizado mascarillas defectuosas remitidas en su día por el Ministerio de Sanidad (lotes de protecciones FPP2 de la empresa Garry Galaxy) que no cumplen suficientemente los requisitos de protección homologados. Aunque la mayor parte de estos materiales han sido inmovilizados o retirados desde los servicios de prevención de riesgos laborales y los diferentes centros sanitarios, Osasunbidea considera que es posible que un número aún por determinar de estas mascarillas hayan podido ser usadas por personal sanitario que haya tenido contacto con el COVID- 19. El material fue distribuido tanto en los hospitales públicos como la red de centros de Atención Primaria. Ante las dificultades para identificar exactamente la trazabilidad de estos materiales y en espera de más información sobre los lotes problemáticos del Ministerio para localizar las partidas exactas, el departamento de Salud ha decidido convocar hoy a los representantes sindicales para trabajar conjuntamente en este proceso de identificación y adelantar el ofrecimiento y la decisión de realizar las pruebas PCR que sean necesarias para garantizar que todos y todas las que han podido usar este material en condiciones de riesgo puedan ser testados.

Como es sabido, las FPP2 son mascarillas de alta calidad pero un lote de las suministradas por Garry Galaxy permitieron un nivel de penetración del material filtrante de entre el 6% al 27% mientras que otras sólo del 2%. El problema ha afectado a gran parte de las autonomías ya que era una donación proveniente de Ingesa. Existe otro factor de cribado del problema que tiene que ver con el tipo de uso y espacio que se les dio ya que sí podrían tener una nivel de protección similar a las quirúrgicas, aspecto que también en pendiente de confirmar por el Ministerio. No obstante, ante la dificultad de poder precisar estos extremos y ante la urgencia de extremar todas las precauciones, Osasunbidea, ha decidido tomar esta decisión en espera de poder perfilarla y trabajarla por la junta de personal y en los órganos correspondientes con el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales y la dirección de profesionales.

Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad ordenó el viernes la retirada de un lote de mascarillas que repartió a las comunidades autónomas tras comprobar que no cumplen con la normativa europea. Según los datos aportados por el Ministerio, hasta el momento se han retirado solo en Cataluña 200.000 mascarillas FFP2 de una partida de unas 400.000 por no cumplir los requisitos para ser consideradas FFP2. Sanidad informó que ha pedido la retirada de estas mascarillas distribuidas a las comunidades autónomas tras realizar un análisis solicitado por el Hospital Universitari Parc Taulí de Barcelona. Se trata de mascarillas Garry Galaxy, en envoltorio de color verde, que no cumplen con ninguna clasificación indicada en la norma de la Asociación Española de Normalización.

el colegio de médicos litiga Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) acudirá como acusación particular en aquellos casos de contagio derivados del uso de las mascarillas defectuosas enviadas por Sanidad y retiradas tras haberse distribuido a las autonomías y a profesionales sanitarios. Este hecho, calificado por el CGCOM como "intolerable", no solo genera "más desconfianza" en la acción del Gobierno, sino que se suma a la situación de "indefensión" a la que están sometidos los profesionales sanitarios, desvela un comunicado emitido este domingo por los colegios de médicos. "No solo pedimos una explicación a las autoridades responsables, sino que se adopten, sin más dilación, todas las medidas pertinentes en el personal expuesto a un alto riesgo de contagio, y se asuman responsabilidades.

en corto

Llega un avión de Shangai con 2 millones de mascarillas. Un avión militar A400M del Ejército del Aires aterrizó ayer en la base aérea de Torrejón de Ardoz procedente de Shangai (China) con dos millones de mascarillas quirúrgicas adquiridas por el Ministerio de Sanidad para hacer frente a la crisis del COVID-19. El material se sumará "al flujo regular de distribución" que mantiene Sanidad entre las comunidades autónomas y otros organismos, a través del que ha repartido cerca de 67 millones de mascarillas desde el 10 de marzo..

Sistema para determinar la capacidad filtrante de las mascarillas. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han redactado un informe que recopila la información científica disponible sobre cómo se emite y se transmite por el aire el virus SARS CoV-2 y sobre qué requisitos ha de tener una mascarilla o media máscara para ser efectiva.