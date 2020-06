13 nuevos positivos en Navarra: mascarilla, 1,5 m y lavado de manos

En las últimas horas se han registrado en Navarra trece nuevos casos positivos de COVID-19, confirmados por pruebas PCR, lo que sitúa el total en 5.417, mientras que los fallecidos permanecen en 528, al no haberse producido cambios en ese sentido.



Aunque inicialmente esta mañana el director general de Salud del Gobierno foral, Carlos Artundo, ha informado de que el número de casos era de 14, Salud ha precisado finalmente que eran 13. Además, el Departamento ha explicado que se siguen rastreando los contactos de los casos que han dado positivo por Covid-19 y realizando las pruebas PCR.

Según los datos facilitados por el Gobierno de Navarra, permanecen en hospitalización 30 personas, una menos que en la jornada anterior, 28 se encuentran en planta y dos en cuidados intensivos (una menos que ayer).

Tras varias semanas en las que las cifras de nuevos casos se habían reducido considerablemente, este lunes se observó un repunte con 21 casos, a los que ahora se suman estos 13.El director general de Salud,, ha llamado a la "" sobre la evolución de este repunte. "Hay que esperar estos días para ver si salen casos nuevos de esos contactos", ha dicho, en declaraciones a los medios de comunicación.

Por otro lado, ha destacado que de los 13 casos nuevos, una decena tienen "una carga viral muy pobre, y eso es importante, significa que es una infección prácticamente pasada y la capacidad de contagiar es muy pequeña".

El director general de Salud ha señalado que " estos pequeños repuntes se van a seguir produciendo, son prácticamente inevitables, lo que es importante es cómo respondemos ante ellos, y en esta ocasión podemos estar razonablemente tranquilos porque se está respondiendo correctamente, identificando lo más rápidamente posible los casos, haciendo la PCR a todas las personas, también a los contactos directos, y a partir de ahí ya se puede decir que tienes controlada la situación".

Artundo ha dicho que " está habiendo más movilidad, más relación social y va a haber estos repuntes, como se está viendo en otros sitios en forma claramente de brotes". "Lo tenemos ahí y vamos a tener que convivir con ello", ha destacado.

En todo caso, ha insistido en la necesidad de " combinar la apertura, la flexibilización, y la recuperación de todo lo que podamos de actividad económica y social con la prudencia". "Estamos en condiciones de hacerlo bien, con responsabilidad individual y social, guardando la distancia, con medidas higiénicas, utilizando la mascarilla, la ventilación de los espacios. Si lo hacemos con cabeza, podremos seguir avanzando y disfrutando", ha dicho.

Metro y medio, una medida de compromiso

El director general de Salud ha incidido en que "no podemos tirar por la borda lo que se ha conseguido, no podemos permitirnos el lujo de volver a una situación como la pasada, se lo debemos a los profesionales sanitarios". Las acciones presentadas ayer se inscriben dentro de la campaña Dos metros, la medida de tu compromiso, que ha sido reformulada con el nuevo lema Metro y Medio, la medida de tu compromiso no cambia, de acuerdo con la nueva normativa que establece la distancia mínima en 1,5 metros como recomendación de distancia entre personas no convivientes. El nuevo lema estará presente en cartelería, prensa, medios digitales, radio, televisión y revistas locales. También circulará por las redes sociales del Gobierno (Twitter, Facebook y YouTube), con las etiquetas #MetroYMedio y #LaMedidaDeTuCompromisoNoCambia; y #MetroEtaErdi y #ZureKonpromisoarenNeurriaEz-DaAldatzen. Además de en el Palacio de Navarra, el mensaje estará visible en grandes pancartas en los edificios A y B del Complejo Hospitalario de Navarra, en el Parlamento de Navarra, en la Delegación del Gobierno en Navarra, en las plazas consistoriales de Pamplona /Iruña y Olite/Erriberri y en la Casa del Reloj de la plaza de los Fueros de Tudela. También se han sumado a la iniciativa medio centenar de entidades locales que mostrarán carteles de menor tamaño. En concreto, Estella-Lizarra, Valle de Egüés/Eguesibar, Barañáin/Barañain, Burlada/Burlata, Zizur Ma-yor/Zizur Nagusia, Aranguren, An-soáin/Antsoain, Tafalla, Berriozar, Villava/Atarrabia, Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar), Corella, Cintruénigo, Baztan, Altsasu /Alsasua, Berrioplano / Berriobeiti, Huarte / Uharte, San Adrián, Peralta / Azkoien, Sangüesa / Zangoza, Lodosa, Viana, Castejón, Murchante, Beriáin, Orkoien, Olite / Erriberri, Cizur, Cascante, Azagra, Ribaforada, Bera, Mendavia, Milagro, Cortes, Leitza, Marcilla, Villafranca, Puente la Reina / Gares, Caparroso, Andosilla, Lesaka, Esteribar, Aoiz/Agoitz, Carcastillo, Fustiñana y Etxarri Aranatz. La campaña quiere prestar especial atención a la población joven. De ahí que el Instituto Navarro de la Juventud ha lanzado unas acciones concretas a través de su cuenta de Instagram. A través de stories, publicaciones en la galería y posts patrocinados, se difundirán ilustraciones con ejemplos de cómo mantener el metro y medio de distancia en situaciones cotidianas. Además, con el lema #Metroymedio#Metroymediolamedidadetucompromiso, se animará a los jóvenes a enviar sus propias imágenes o vídeos en las que muestren cómo calculan su metro y medio de distancia entre familiares y amigos. Todos los participantes, desde hoy hasta el 15 de julio, recibirán una entrada gratuita para acudir a los cines Golem de la Comarca de Pamplona, o a Ocine en Tudela, para canjearla hasta el 15 de septiembre. El Instituto Navarro de Juventud prevé repartir 700 entradas y lograr que estos mensajes lleguen a 80.000 jóvenes por Instagram.