Las familias de la escuela de Garralda se plantan ante los recortes del bus escolar

GARRALDA – No es un privilegio, sino una cuestión de seguridad. Así lo manifestaban ayer las familias que se concentraron frente a la escuela de Garralda donde llevan a sus hijos e hijas, tras verse afectadas por la decisión del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra de modificar la ruta del autobús escolar.

La nueva propuesta de Educación conlleva unos cambios que califican "con poco sentido común" y que exponen a los niños y niñas a realizar "innecesariamente" más kilómetros por una carretera "peligrosa", especialmente en invierno cuando hay hielo y nieve. De ahí que ayer, en señal de protesta, las familias y los escolares se concentraron con pancartas tanto en Abaurregaina como en Garralda e incluso fueron muchos los escolares que no hicieron uso del transporte escolar.





KILÓMETROS Y MINUTOS Hasta ahora, existían tres líneas de transporte para el alumnado del valle de Aezkoa. La primera, recogía a los alumnos de Orbaizeta y Aribe; la segunda, a los alumnos de Hiriberri-Villanueva de Aezkoa y Aria; y la tercera era un servicio de taxi traccionado para el alumnado de Abaurrea Alta y Garaioa.

La principal afección de esta nueva medida impuesta por Educación es que se elimina el servicio de taxi para el alumnado de Abaurregaina y Garaioa, que pasan a ser incluidos en un microbús con los vecinos de Hiriberri y Aribe. Con esta situación, el trayecto diario se alarga en casi 11 kilómetros por una carretera peligrosa con hielo y nieve, con pendiente y con numerosas curvas. "Sabemos dónde vivimos y el peaje que tenemos que pagar por querer vivir aquí, pero no entendemos por qué los críos del pueblo más alto de Navarra, que antes tenían que pasar todos los días cuatro puertos (entre Abaurreas y entre Garralda y Aribe dos veces), ahora tengan que cruzar ocho puertos. Se les llena la boca con el desarrollo del Pirineo, pero a la hora de la verdad, nada", lamentaba ayer el vecino de Abaurregaina Óscar Martínez. De la misma opinión es Maite Maisterra, quien incide en que no es tanto el tiempo de más que tienen que permanecer los escolares en el autobús (en total son 40 minutos cuando la climatología acompaña) sino la peligrosidad de la ruta. "Al enterarme pensé: ¿mi hija subir y bajar a Hiriberri todos los días? Me compensa más en los días de nieve y hielo llevarla yo en el coche porque no quiero que corra ese riesgo", subrayó la vecina de Garaioa.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Abaurregaina, apoyado por Garaioa e Hiriberri, ha solicitado al Departamento de Educación que se mantenga el servicio de taxi y que el microbús de Hiriberri recoja al alumnado de Garaioa y Aribe. Además, para mostrar su disconformidad, han decidido no llevar a sus hijos e hijas a la escuela hasta el jueves. Sin embargo, el Departamento de Educación les ha trasladado que no han eliminado ningún servicio, sino que se trata de una "optimización de recursos". Además, se escudan en un informe de Policía Foral que al parecer califica de "favorable" la accesibilidad de las carreteras. "No hemos visto el informe, pero estaría bueno que las carreteras no fuesen aptas porque entonces tendríamos un problema de accesibilidad a los pueblos", afirma el alcalde de Abaurregaina, Patxi Encaje.

SENTIDO COMÚN Asimismo, preocupa la situación de los niños de Orotz-Betelu, quienes por primera vez han sido incluidos en el autobús que pasa por Orbara, Orbaizeta y Aria. Hasta ahora, los estudiantes acudían a la escuela en transporte particular, pero tras una larga y costosa modificación en el mapa escolar, el servicio de autobús ha pasado a pertenecer a Garralda. No obstante, los niños y niñas se van a ver obligados a realizar 29 kilómetros (52 minutos), teniendo en cuenta que Orotz-Betelu está a tan sólo 8 kilómetros de Garralda (unos 14 minutos). "Es una ruta pensada para que cumpla la legalidad, pero pensada sin cabeza. El técnico toma la decisión desde su despacho y mirando los kilómetros en internet, pero lo mínimo que pueden hacer es interesarse, preguntarnos, trabajar con nosotros la propuesta y hacer ese circuito durante varios días para ver si realmente es factible y bueno para los alumnos", recalca Ainhoa Mendía, directora de la escuela y madre de un niño de Orotz-Betelu.

De momento, también han remitido al Departamento de Educación la petición de colocar un servicio de taxi propio para los de Orotz, ya que "estando a ocho kilómetros, es la propuesta más lógica". Además, mañana habrá una comisión parlamentaria de Educación a propuesta de EH Bildu en la que se abordará este tema y en la que las familias han puesto todas sus esperanzas para que se llegue a una alternativa viable. "Si en un cosa tan básica como el transporte escolar, nos meten un hachazo, ¿qué podemos esperar? El bien más importante del valle son nuestros hijos e hijas y si prevenir en su seguridad no es una inversión rentable, apaga y vámonos", concluye Patxi Encaje.

"Si prevenir en la seguridad de nuestros hijos/as no es una inversión rentable, apaga y vámonos" PATXI ENCAJE Padre y alcalde de Abaurregaina

"Sabemos dónde vivimos, pero no entendemos por qué los críos tienen que cruzar ocho puertos" ÓSCAR MARTÍNEZ Padre de una alumna de Abaurregaina

"Los técnicos toman la decisión desde su despacho y mirando los kilómetros en internet" AINHOA MENDÍA Madre de Orotz-Betelu y directora

NUEVA CONCENTRACIÓN ESTE MARTES

Este martes por la manaña ha tenido lugar de nuevo una concentración en Garralda por un transporte escolar de calidad. Las familias llevarán su protesta este miércoles al Parlamento de Navarra, frente al que se celebrará una concentración a las 12 del mediodía.