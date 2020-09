Carlos Artundo: "No podemos llegar a octubre con la curva tan disparada"

pamplona – El director general de Salud, Carlos Artundo, mandó ayer un mensaje de realismo ante los datos conocidos en la última jornada y que resultaban notablemente inferiores al domingo, cuando se conoció el día con más casos de la pandemia. "Ese día se dio un artefacto puntual de positivos por varias circunstancias, pero 108 sigue siendo un número importante. Lo que nos ha enseñado la pandemia es que no podemos hablar de un día solo en cuanto a resultados porque es un balance muy pobre. Hay que ver tendencias e indidencias de 7 y 14 días. Hay que bajar esa incidencia acumulada, que nos lleva a tener ahora 230 brotes, y aplanar la curva. Y para ello tenemos que conjurarnos toda la sociedad en un gran auzolan colectivo y de común acuerdo, a través del consenso alcanzar todos los estamentos. Con el disparo que llevamos en la curva de contagios no podemos llegar a octubre porque se comprometería una vida normal. Por eso hay que plantearse una estrategia a todos los nieveles que suponga un esfuerzo colectivo y transversal", explicó. Artundo no dejó pasar la ocasión para insistir en que "hay que reducir los contactos sociales estas semanas para que no se tomen medidas más restrictivas y mucho más duras". Tampoco es partidario de "señalar a la gente joven, porque los brotes se produce en encuentros familiares y sociales de todo tipo de edades. El hecho de que haya transmisión no está mal, es necesaria para que se vaya generando inmunidad, pero debe ser de modo moderado, sin que afecte a los más vulnerables y que lo podamos asumir razonablemente. Hay que hacer compatible la gestión de la vida con la pandemia", zanjó Artundo.

el dato

récord de pcr en un día: 2.593

2ª tasa más alta del Estado. Navarra hizo ayer el mayor número de PCR por día, un total de 2.593 pruebas y se ha confirmado con 165.509 PCR (hasta el día 3) para la detección del coronavirus, lo que supone una tasa de 253,64 por cada 1.000 habitantes, la segunda tasa más alta de todas las comunidades autónomas, por detrás de la CAV. Según Sanidad, tras la Comunidad Foral se sitúan La Rioja (235,5), Principado de Asturias (228,4) y Cantabria (211,7). Además, Navarra ha llevado a cabo hasta un total de 56.350 test rápidos para detectar el covid-19, lo que supone una tasa de 83,36 test por cada 1.000 habitantes