El Parlamento pide ampliar con 6 camas y respiradores la UCI pediátrica

pamplona – La comisión de Salud del Parlamento aprobó ayer, con la abstención de Navarra Suma, una moción de EH Bildu que insta al Gobierno foral a realizar una reforma "urgente" del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), concretamentede la UCI pediátrica. Con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu y la abstención de Navarra Suma (I-E no acudió) salió adelante la moción que insta al Ejecutivo a "realizar una reforma urgente" para dotar la UCI Pediátrica provisional de seis camas individuales por boxes, conexión con la Red Informática SICCA y tomas de aire medicinal para instalar respiradores en todos los boxes".

Navarra Suma presentó una enmienda, que no aceptó EH Bildu, para realizar "para dotar la UCI pediátrica provisional de la máxima capacidad posible de acuerdo con los estándares de calidad". También, realizar "un plan funcional de una nueva UCI pediátrica en colaboración con los profesionales implicados e incluir una partida en los Presupuestos de Navarra de 2021 para el inicio de las obras". En la exposición de motivos, la resolución de EH Bildu, alude a la "provisionalidad" de la UCI Pediátrica, trasladada durante la crisis a Cirugía Mayor Ambulatoria. EH Bildu considera el traslado una "solución aceptable" pero arguye que "las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias, puesto que solo están habilitadas dos tomas de aire medicinal para conectar respiradores y no cuentan con ningún box para aislamiento si fuese necesario". A la espera de una UCI Pediátrica definitiva, considera que el espacio de Cirugía Mayor, "con unas reformas, podría dar respuesta a las necesidades que se plantean en un corto espacio de tiempo y con coste ajustado"