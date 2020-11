El proyecto de SuperSer reduce su ocupación a 9.000 m2 comerciales

El consejero de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha defendido que el proyecto adjudicado en el solar de la antigua Superser va a ser "interesante para el conjunto de la Comunidad" y ha indicado que "hay un cambio sustancial a lo proyectado ahora con lo anterior, nos preocupa el sector comercial y hemos reducido su ocupación (tendrá 9.000 m2 comerciales y no los 30.000 previamente proyectados)".

En respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento foral, Aierdi ha indicado que "las garantías de que la multinacional holandesa -Ten Brike- cumpla las condiciones por las cuales el Gobierno de Navarra, a través de Nasuvinsa, le adjudicó la parcela de la antigua Superser son las contenidas en el propio contrato, que sanciona en caso de incumplimiento esencial hasta el punto de resolverlo" y "establece las condiciones en el caso de penalizaciones por incumplimientos no esenciales".

El consejero ha señalado que "partimos de que los compromisos y los acuerdos se cumplen, no partimos de una situación en la que las partes nacen con voluntad de incumplirlos". "El proyecto va a ser interesante para el conjunto de la Comunidad", ha dicho.

Ha explicado Aierdi que se siguió, para la adjudicación, "un procedimiento abierto, con publicidad, información previa a más de 20 operadores del sector y se presentaron 3 alternativas, que se valoraron con plicas por parte de un equipo técnico".

Según ha expuesto, "Ikea renunció a la decisión de implantación en dicho solar por un cambio en su estrategia, no porque desde el Gobierno se les apretara para que renunciaran".

Aierdi ha señalado que, con el actual proyecto, "nos interesa que se cumplan las condiciones, el contrato que vamos a firmar con ellos va a recoger las condiciones de edificabilidad que tiene la parcela". "Este proyecto recogerá el 29 por ciento de esos 28.000 m2 como uso comercial, es decir, 9.000 m2 de uso comercial, y el resto serán sociasanitarios y residenciales".

El parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha señalado que "usted anunció una cosa y aprobó otra; realmente se adjudicó una parcela para construir 30.000 m2 de superficie comercial y hotelera, que amenaza el comercio de Pamplona". "Y lo hizo de manera opaca, sin el concurso público, sin publicar el condicionado en el portal de contratación del Gobierno foral", ha censurado.

Según ha añadido, "fue una adjudicación ideada exclusivamente para esa venta y hablamos de una parcela valorada por 11 millones de euros". "Adjudicaron la parcela a quien a su juicio ofrecía una variedad de usos más interesantes", ha dicho, para indicar que "no nos puede facilitar el contrato de compraventa porque no está firmado, la otra parte no lo ha firmado y no tenemos ninguna garantía jurídica de que la empresa va a renunciar a la construcción adjudicada".