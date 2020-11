Alertan en Navarra de que la pandemia ha "naturalizado la desigualdad estructural de la mujer"

pamplona – La Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista de Navarra afirmó ayer que la pandemia del Covid-19 "ha evidenciado la desigualdad estructural, la ha fomentado y naturalizado". Por ello, demandó un "cambio de modelo donde la vida esté en el centro y todas las mujeres seamos ciudadanas de primera". La plataforma ha celebró ayer una rueda de prensa en la Plaza del Castillo de Pamplona con motivo de la conmemoración, el próximo miércoles 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para el que este año ha elegido el lema Pendiendo de un hilo, haria elkarrekin lotu.

Debido a la situación sanitaria, el colectivo ha decidido realizar ese día un "acto simbólico" en la plaza del Castillo de Pamplona, a las 17 horas, con la presencia de representantes de colectivos feministas, de los barrios y de diferentes asociaciones y profesiones. A su vez, se convocarán "concentraciones descentralizadas" en barrios y pueblos que tendrán lugar a las 19 o a las 20 horas.

Amaia Zubieta y Kenia Cordero, en representación de la plataforma, han leído un comunicado, en castellano y euskera, en el que han criticado que "si antes no éramos nombradas, ahora no existimos". "Esta pandemia nos ha demostrado que el sistema capitalista, neoliberal, machista y heteropatriarcal no sólo no ha desaparecido sino que se ha reforzado", subrayaron.

Destacaron que durante el confinamiento y en la actualidad "estamos viendo cómo un montón de nuestros derechos están siendo vulnerados, el derecho a una vida sin violencia, en igualdad y en libertad". Así, criticaron que "se ha encerrado en casa a mujeres con sus agresores" y resaltaron que "ha quedado demostrado que muchos trabajos feminizados" que "son imprescindibles" son "recompensados con salarios de miseria y contratos precarios".

Igualmente, reprocharon que "ha aumentado el trabajo doméstico y de cuidado de todas las mujeres sin conciliación ni reparto de tareas" y criticaron la "falta de apoyo y recursos" para las mujeres que "se encuentran en los márgenes", como trabajadoras domésticas, migrantes o con discapacidad". Y remarcaron que "dejar a las personas solas sin compañía en la enfermedad y en la muerte" y "sin visitas" a los usuarios de las residencias "es violencia".

Por todo ello, exigieron que se cree "un sistema público de servicios sociales y sanitarios que alcance a toda la ciudadanía"; recursos "públicos y flexibles" para las mujeres en situación de violencia; convenios de trabajo "dignos" para las profesiones de cuidados; recursos sociosanitarios "públicos y de calidad" y no "medicalizados"; así como una "red de ayudas suficientes para todas aquellas mujeres que se quedan en los márgenes". Asimismo, han reclamado la supresión de la Ley de Extranjería y condiciones laborales "que hagan posible una verdadera conciliación".

CRÍTICAS A MAYA por su idea de retirar carteles Esta plataforma se mostró muy crítica el pasado mes con el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, por su postura en relación con los carteles contra la violencia machista que están colocados en las entradas de la ciudad, de los que dijo que "está superado para el ciudadano medio de Pamplona el tener que colocar unos carteles en los cuales se diga que Pamplona es una ciudad libre de agresiones sexistas", ya que "es libre de muchísimas cosas". A este respecto, la plataforma afirmó en su momento que las declaraciones del alcalde son "inaceptables, vergonzosas y van contra el sentir popular de una ciudad que ha sido y es ejemplo en la lucha contra la violencia que sufrimos las mujeres". "Estos carteles son el reflejo de la lucha incansable del movimiento feminista y del compromiso social e institucional contra las manifestaciones de violencia que a día de hoy se siguen dando contra las mujeres".

ACTOS EN LA UPNA

SEMINARIOS, DEBATE Y COLOQUIO

Martes y viernes. La UPNA ha organizado este martes, a las 16.00 horas, un seminario online, impartido por la profesora de la UCM Luisa Posada Kubissa bajo el título Otro género de violencia. Reflexiones desde la crítica feminista. Luego, se presentará el proyecto ¿Qué sabes de la violencia contra las mujeres?, una iniciativa del alumnado de la asignatura de Trabajo Social y Violencia de Género que acompañan las profesoras Ruth Itúrbide Rodrigo y Alejandra Hermoso Humbert. En ella, a través de un vídeo que combina experiencias personales y teoría, los y las estudiantes comparten sus conocimientos sobre violencia machista. Por otro lado, el viernes 27, a las 12 horas, en el aula 028 del Aulario (gela saludable), Ventura Ruiz interpretará el monólogo La delatora, que hablará sobre la violencia contra las mujeres y su presencia constante a lo largo de la Historia en todas sus manifestaciones, en el ámbito público, privado y como arma de guerra. Tras la actividad, tendrá lugar un coloquio.

