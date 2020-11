Navarra no abrirá el interior de los bares hasta el 17 de diciembre como mínimo

En la rueda de prensa de hoy miércoles, Santos Induráin, ha confirmado que Navarra no abrirá el interior de los bares hasta, como mínimo, el 17 de diciembre, día después de que acabe la vigencia de las medidas actuales.



A pesar de la presión por parte de los hosteleros para abrir los interiores de sus locales antes del puente foral y así poder recuperar parte de la temporada navideña, el Gobierno de Navarra ha descartado esta opción siguiendo un criterio de "prudencia", según anunció este martes el vicepresidente, Javier Remírez, por lo que no será hasta mediados de diciembre cuando, según la evolución epidemiológica, se estudie dar este paso. Ya los hosteleros salieron de la reunión del pasado lunes, en la que se decidió que solo se permitía a partir de mañana la apertura de las terrazas, asegurando que lucharían por conseguirlo, pero esta no parece ser la intención del Ejecutivo foral en, al menos, tres semanas.

"El camino de prudencia nos ha facilitado llegar al control de la segunda ola y con esa prudencia afrontamos estas decisiones", se defendió Javier Remírez este martes, que indicó que lo que importan son "los datos epidemiológicos", que son los que llevan "a tomar las decisiones". "Queremos una decisión equilibrada y adecuada para la situación actual porque cuesta mucho controlar la curva y muy poco perder el control de la misma", advirtió.

Según opinó, la decisión de comenzar abriendo las terrazas es "prudente, adecuada y equilibrada para avanzar en el equilibrio entre salud y la situación económica", y aunque no se pierda de vista esta última lo que prima es "la cifra de contagios y la presión asistencial", que ha sido "muy intensa hace dos o tres semanas" y ahora "es una situación de descenso pero aún es importante; y también el número de fallecimientos, que sigue siendo excesivo".

Remírez concluyó avisando que estas medidas han sido tomadas "para el puente foral" y que cuando éste termine se hará "un análisis" de ellas con el que se tomará " las decisiones de cara a la Navidad". "Son unas fechas altamente críticas porque en función de cómo lo hagamos en Navidad se afrontará enero, febrero", adelantó.

las ayudas, a partir del día 1 El Gobierno de Navarra anunció este martes que las ayudas de 20 millones al sector se pondrán en marcha el día 1 de diciembre. El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, explicó que este paquete de medidas "busca compensar los gastos fijos" de las empresas, que deberán acreditar una caída como mínimo del 20 % en su base imponible de IVA comparando los tres primeros trimestres del 2019 y los de 2020.

Se realizará un pago único y "lo prioritario es que lleguen cuanto antes, que se tramiten con rapidez y puedan pagarse este año", sostuvo Ayerdi.

El consejero ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" a los demandantes, ya que la partida "está diseñada para poder cumplir con ese mensaje" puesto que el "potencial está calculado para que pueda caber en la dotación máxima".

Para resolver posibles dudas, se ha habilitado el teléfono 848 433 300 y una dirección de correo específica, ayudasturismoyhosteleria@navarra.es.