María José Armendáriz, 'premio AEDONA en femenino' por su trayectoria en DIARIO DE NOTICIAS

Los premios AEDONA en femenino reconocen las figuras femeninas del deporte navarro para dar visibilidad e impulsar a la labor de las mujeres

La Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio de Navarra (AEDONA) entrega por segundo año los Premios AEDONA en femenino, que reconocen a cuatro mujeres del deporte navarro.

Las premiadas de este año han sido María José 'Merijou' Armendáriz , experiodista deportiva de DIARIO DE NOTICIAS, la jueza internacional de taekwondo Paula Remírez, la patinadora de velocidad Maialen Oñate y la presidenta de la Federación Navarra de Rugby María Urtasun. El acto de entrega se realizó a puerta cerrada el jueves, 26 de noviembre, tras la IV Jornada de Deporte y Salud de la asociación, que fue retransmitida en directo en YouTube:

'Merijou' Armendáriz recibió el premio el día anterior a la entrega oficial al no poder acudir, por motivos laborales. El galardón periodismo deportivo de AEDONA reconoce sus casi 30 años de carrera como periodista especializada en el fútbol regional, primero en Navarra Hoy y luego en DIARIO DE NOTICIAS. "Es la clausura de una etapa de mi vida en la que he desempeñado una profesión muy bonita, en la que he trabajado con entusiasmo y he intentado trasladar esa pasión a las páginas de DIARIO DE NOTICIAS", comentó María José Armendáriz.

El segundo premio de la edición 2020 de AEDONA en femenino reconoce a la árbitro de taekwondo Paula Remírez por ser un modelo para futuras generaciones de mujeres juezas dentro de deportes como el suyo.

Remírez comentó que este premio supone un reconocimiento a una figura que es la árbitro en un deporte minoritario que está muy poco valorado . "Al final, si no hay árbitros, no hay competición. Son muy necesarios dentro del deporte. A mí me ha servido para conocer mundo y para conocer gente diferente", señaló Remírez.

En la categoría deportista femenino, la patinadora de velocidad Maialen Oñate, miembro de la Selección Nacional y del equipo de la A.D. San Juan – Donibane K.E. ha sido premiada por sus 20 años de trayectoria, así como por su rendimiento deportivo y por los valores que ha llevado siempre con ella y manifestado a través del deporte.

"Estoy muy agradecida por el reconocimiento después de este año atípico, en el que se ha parado, aparte de la vida en general, la preparación deportiva con unos objetivos para el mundial. Estoy aquí por mucha gente que llevo detrás, en especial a mis entrenadores Álvaro Peña y Araceli Larrea", expresó Maialen en la entrega de premios.

El acto en petit comité finalizó con la entrega del galardón por la gestión deportiva a María Urtasun, primera mujer presidenta de la Federación Navarra de Rugby, ex-jugadora de la UNICA Rugby Taldea. Este premio pone de manifiesto esta apertura dentro de un deporte asociado a los hombres y en el campo de la gestión.

Urtasun expresó los retos afrontados en este nuevo cargo: "Uno de los retos más grandes ha sido gestionar todo el tema de la covid. Y la idea es continuar con la línea que ha tenido la federación hasta ahora, consolidar el número de licencias, sobre todo en categorías inferiores y potenciar el rugby femenino. Ahora mismo, un cuarto de las licencias que tenemos son femeninas; y apostar por la formación de juezas, técnicas, entrenadoras para que haya mayor número de mujeres en este tipo de puestos".

Los Premios AEDONA en femenino cuentan con la colaboración de Tasubinsa en la creación de las bandejas conmemorativas entregadas a las premiadas.