"No tenemos nada que hacer si nos pega es un futbolista famoso", el aplaudido discurso de Izaro

"No tenemos nada que hacer cuando quien nos pega es un futbolista famoso". Así de contundente se mostró la cantante Izaro Andrés en la gala de los premios Gaztea que se celebró este pasado fin de semana. Y es que los homenajes a Diego Armando Maradona han tomado redes sociales, medios y actos de todo el mundo tras su fallecimiento a los 60 años la pasada semana. Sin embargo, son muchas las voces feministas que se han alzado en su contra en los últimos días.



Y es que el Día Internacional contra la violencia machista se vio eclipsado por la muerte del jugador argentino, acusado de pegar a su entonces pareja Rocío Oliva a raíz de una grabación.



Izaro ha sido una de las voces que han hecho visibles la opinión de todo un colectivo, y no dudó en hacer una crítica de los sucedido en la última semana en la gala de premios organizada por Gaztea.



"Cuando nos toca hablar de racismo, machismo y un largo etc muchas veces nos toca señalar a gente que queremos para poder erradicarlo. Y eso es muy duro porque muchas veces son nuestros hermanos, nuestros profesores, artistas que nos gustan o un jugador de fútbol recién fallecido (...) en redes se vio muy claramente cuál es la opinión pública sobre el tema, y que la llevamos clara si nos viola o nos pega un futbolista famoso. Nosotras seguiremos aquí, firmes señalando hasta que os señaléis vosotros mismos", dice la cantante, que acaba su discurso señalando que la lucha feminista es necesaria por situaciones como esta.





Hemen azpitituluekin.

Aquí con subtítulos.

Me alegra el movimiento.

Gora borroka feminista

