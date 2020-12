Chivite se compromete a defender el Régimen Foral "con pedagogía y firmeza"

PAMPLONA – La presidenta María Chivite se comprometió ayer a que su Gobierno defienda el Régimen Foral "con pedagogía, pero también con firmeza", al tiempo que apostó por "avanzar en el autogobierno desde el diálogo y acuerdo entre instituciones". Así lo aseguró en su discurso institucional con motivo de la concesión de la Medalla de Oro de Navarra al personal sanitario y sociosanitario por su "atención abnegada, afrontando el riesgo para ellos y sus familias" durante esta pandemia.

En un discurso cargado de contenido político y ante representantes de las principales instituciones, Chivite defendió una Navarra como comunidad propia y diferenciada, comunidad integradora en la que se reconoce y con la que se identifican los navarros y navarras. En este sentido, apuntó que "quienes defendemos una España descentralizada entendemos muy bien lo que significa el autogobierno, pero lo deberían entender igualmente aquellos que se autodefinen como defensores de la Constitución", porque "defender la Constitución es defender los Fueros". Asimismo, sostuvo que "la colaboración institucional y la cogernanza en la que hemos profundizado al hilo de la pandemia son herramientas perfectamente compatibles con el Estado de las Autonomías y con nuestro Régimen Foral". De hecho, durante estos meses "hemos trabajado y seguimos haciéndolo de manera especialmente intensa con todas las comunidades, pero sobre todo con las comunidades vecinas, poniendo en común reflexiones, normativa, medidas e ideas", dijo.

Por otro lado, la presidenta destacó la necesidad de contribuir a "una convivencia plural, que parta de la asunción de que la sociedad es heterogénea y de la igualdad como principio sin el cual no podemos avanzar en calidad cívica". Y es que, como prosiguió, "una democracia se consolida y se hace fuerte cuando el diálogo, el acuerdo, la participación, son la norma y no la excepción". Además, Chivite apuntó que para alcanzar la prosperidad "tenemos que avanzar", que "no quiere decir olvidar", sino "avanzar desde la memoria, la verdad, el reconocimiento y la voluntad de encuentro y de reencuentro".

Tras señalar que "somos una comunidad con buenos indicadores de desarrollo económico y social", sostuvo que "tenemos que caminar hacia la excelencia y eso pasa por no perder nunca ni la ilusión ni el compromiso con la mejora y la calidad". Por todo ello, valoró la marca Navarra, "con intangibles que la hacen valiosa", y que cuenta detrás con una "apuesta clara por los servicios públicos, que son garantes de la igualdad y la equidad, y con una iniciativa privada que está siendo valiente y agente de la necesaria transformación que hemos emprendido". Por ello, consideró que "cualquiera que traslade una imagen de Navarra que no es real no perjudica al Gobierno", sino "al conjunto de la ciudadanía. Y pone en riesgo la convivencia, pero también las potencialidades de desarrollo que tenemos".

Por todo ello, en el Día de Navarra, María Chivite reivindicó "la sanidad, la educación, la igualdad de oportunidades" en una comunidad "que tenemos que seguir construyendo en común y seguir mejorando con esfuerzo", para advertir, finalmente, que "quien no esté a la altura del momento será irrelevante en lo social y también políticamente".