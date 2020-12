Piden repetir el juicio contra el policía absuelto en Navarra de un chivatazo

pamplona – La acusación particular, que ejercen las dos víctimas de una agresión sexual denunciada en diciembre de 2016 en Pamplona, ha presentado recurso de apelación en la Sala de lo Civil y Penal del TSJN contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra que absolvió a un policía nacional de haber alertado a su cuñado de que era uno de los investigados de dicha violación que su propio grupo investigaba. Reclaman que se anule el juicio celebrado y que se repita la vista oral con un tribunal distinto compuesto por otros tres magistrados, habida cuenta a su juicio de que la Sala omitió la valoración de numerosas pruebas sobre hechos indiciarios que habían quedado acreditados.

La Audiencia concluyó que sólo existía un hecho incriminatorio, pero que este no era de la suficiente fuerza que mereciera la condena del acusado y que venía refrendado por la existencia de otros indicios de índole similar. Este único indicio incriminario no había podido ser justificado por el policía y no era otro que la consulta efectuada por el acusado en la base de datos policial de los apellidos de su cuñado. Dicha consulta se produjo seis días antes de iniciarse la investigación policial, pero que este sólo hecho –dicen los jueces de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial– no está acompañado de ningún otro que refuerce la tesis incriminatoria.

El letrado que representa a la acusación particular y que defiende a las dos víctimas de la doble agresión sexual muestra su enfado por la resolución de la Audiencia y el mismo queda patente a lo largo de los 108 folios de su recurso en los que desgrana abundantes detalles que, a su criterio, han sido "clamorosamente" ignorados por los jueces, al punto de que el letrado sostiene que este caso no soportaría el más mínimo contraste del derecho de las víctimas de la doble agresión sexual a un juicio justo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

cuatro años de instrucción El abogado José Luis Beaumont Aristu, que lleva trabajando ya casi cuatro años en la instrucción de la doble violación, recuerda que se trata de "una investigación permanentemente bombardeada por todo lo ocurrido en dependencias policiales, que ahora ha sido ignorado por los jueces de la Audiencia. Por eso, el letrado solicita en su recurso que anule la sentencia absolutoria, se anule el juicio celebrado y reclama al TSJN que ordenen repetir el juicio en un nuevo tribunal que, "con imparcialidad objetiva", esté compuesto por jueces distintos a los que han dictado la sentencia que absuelve al policía nacional.