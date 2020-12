La UN participa en un estudio para validar el uso de los test de antígenos en asintomáticos

pamplona – La Universidad de Navarra participa en un estudio impulsado por la empresa farmacéutica Roche Diagnostics SL para validar el uso de los test de antígenos como herramienta de cribado en población asintomática. Durante este proceso, que comenzó el 27 de noviembre y concluye hoy, el centro ha reclutado, de forma aleatoria, a más de 800 estudiantes y profesionales. Para mostrar la suficiente validez de los resultados, según remarcó el doctor de la CUN, Alejandro Fernández-Montero, "es importante alcanzar un número de muestras positivas mínimo entre el total de las pruebas recolectadas. De encontrarlas dependerá el fin del estudio y la presentación de resultados".

La empresa farmacéutica, según explicó Fernández-Montero, ha desarrollado una prueba rápida de antígenos para el SARS-CoV-2 mediante una técnica de inmunoensayo cromatográfico rápido, que se utiliza para la detección cualitativa de antígenos específicos del SARS-CoV-2 presentes en la nasofaringe. Una prueba que ha sido diseñada y validada para la detección de dicho antígeno en pacientes con síntomas sugestivos de Covid-19.

Con el objetivo de validar esta prueba como herramienta de cribado en población sintomática y poder usarla así en el control de la pandemia, la UN ha colaborado en este estudio y ha reclutado a más de 800 personas, entre estudiantes y profesionales del centro. "Para participar en el estudio basta con firmar un consentimiento y solo pueden participar aquellos que no tengan ningún sintoma en el momento de realizar la prueba y sean mayores de edad" , señaló Fernández-Montero, quien añadió que "la UN está haciendo pruebas PCR de forma aleatoria semanalmente. Y en esta ocasión además de PCR les estamos haciendo también test de antígenos".

Tras remarcar que para validar el estudio "es importante aclanzar un número mínimo de muestras positivas", este doctor señaló que "si los resultados son válidos para poder usar los test de antígenos como método de cribado en población asintomática, la idea de la UN es usar este método en vez de PCR".

De cara a la vuelta de las Navidades, la UN no descarta hacer test a toda la población universitaria. "Dependerá de los resultados obtenidos en la validación de los test de antígenos, aunque no sean los definitivos. En la UN seguiremos trabajando para que el campus siga siendo un lugar seguro", remarcó Fernández-Montero, quien recordó que la OMS no recomienda aún el uso de test rápidos en individuso asintomáticos, al no haber estudios científicos que los avalen. "Estas pruebas, como las PCR, muestran infección activa del Sars-Cov-2 pero son más rápidas y baratas. Poder usarlos en cribados en poblaciones asintomáticas podría ayudar a frenar la pandemia de ahí la relevancia de este estudio", concluyó.