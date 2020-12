¿Cómo ha sido el año 2020 en Navarra? Repaso de la A a la Z

La pandemia de covid-19 ha sido la gran protagonista de este año 2020, que también ha estado marcado por celebraciones como el centenario de Osasuna, conflictos laborales como los de Gamesa de Aoiz o Trenasa de Castejón, o los terremotos con epicentro en Lizoain y localidades cercanas.

Estos son, de la A a la Z, algunos de los hechos y protagonistas que han caracterizado el año que está a punto de terminar:

A de ARRASATE Jagoba Arrasate fue confirmado como entrenador de Osasuna en junio de 2018. Desde el primer momento se produjo un acoplamiento perfecto entre el nuevo técnico y el conjunto rojillo, que la temporada 2018-2019 fue campeón de Segunda tras ganar 26 partidos, empatar 9 y perder solo 7. El de Berriartua, artífice de la racha histórica de 31 partidos sin perder en El Sadar, ha sabido consolidar un equipo en el que, junto a fichajes de calidad, ha dado entrada a jugadores del filial. "Tampoco tenemos que fichar por fichar, somos un club que nos tenemos que nutrir de una base, que es la cantera", ha afirmado el entrenador vizcaíno. Su labor se ha visto algo empañada esta temporada al ser Osasuna en este momento el farolillo rojo de la clasificación.

B de BLACK LIVES MATTER La muerte por asfixia el 25 de mayo del afroamericano de 46 años George Floyd a manos de un policía en Minneapolis causó una conmoción mundial que dio especial protagonismo, también en Navarra, al movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan). En Pamplona, la comunidad negra se ha plantado este año en varias ocasiones para denunciar el racismo estructural de la sociedad y recordar al senegalés Elhadji Ndiaye, que falleció en dependencias policiales hace más de cuatro años tras una detención en el barrio pamplonés de la Rochapea.



C de COVID-19 Como en el resto del mundo, la pandemia de la covid-19 es la gran protagonista de este año en Navarra, donde el primer contagio se registró el 29 de febrero. Tras una primera ola a partir del mes de marzo que saturó los servicios hospitalarios, especialmente las UCI de Navarra, llegó una segunda en la que el nivel de infectados se elevó a casi 700 en una sola jornada (25 de octubre). En total, en esta pandemia se han registrado más de 41.000 casos en Navarra y casi 1.000 fallecidos. La próxima llegada de las vacunas, de las que Navarra tiene asignadas 25.000 dosis en una primera fase, hace que se vislumbre la luz al final del túnel en 2021.

D de DESESCALADA A finales de mayo, Navarra, como el resto de España, comenzó a aplicar un calendario de desescalada en tres fases que para muchos expertos se desarrolló con demasiada rapidez. La llegada de la segunda ola de contagios hizo que en Navarra se endureciesen algunas medidas restrictivas, como el confinamiento perimetral, la suspensión de las salidas de internos y de las visitas a las residencias y el cierre de la hostelería, decisión esta última que ha provocado las quejas y movilizaciones de profesionales del sector.

E de ERTE El confinamiento domiciliario en el mes de marzo durante el estado de alarma y el consiguiente cierre temporal de numerosas empresas golpeó con dureza al mercado laboral en Navarra. A fecha del 2 de diciembre, continuaban en la Comunidad foral 15.986 trabajadores cobrando la cobertura por ERTE, un número considerable de personas, aunque sea una cifra muy inferior a los 50.999 que llegaron a contabilizarse en mayo. Al 19 de noviembre, el Gobierno de España había pagado 125,8 millones de euros por la cobertura del ERTE en Navarra.

F de FONDOS DE RECONSTRUCCIÓN El Gobierno de Navarra trabaja en varios "proyectos tractores" para la captación de fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia (1,8 billones de euros en total). Se trata de proyectos relacionados con el Canal de Navarra, el Polo de Innovación Digital, un hub urbano en la cadena alimentaria o un big data sobre ciencias de la vida. Otros proyectos con los que Navarra busca financiación europea giran en torno al Pacto Verde, la nueva agenda urbana sobre espacios y rehabilitación de edificios y la estrategia digital. También se están identificando los "cuellos de botella administrativos", porque Europa va primar la capacidad de ejecución de los proyectos, lo que exigirá una modificación normativa para la agilización de trámites.

G de GAMESA AOIZ El 30 de junio, la multinacional Siemens Gamesa comunicó el cierre de su planta de Aoiz, donde trabajan 239 empleados. La empresa justificó su decisión en los mayores costes y la posición geográfica de la planta, "que la hacen poco competitiva para los mercados mundiales". El 8 de agosto, la mayoría de la plantilla aprobó el expediente presentado por la empresa con medidas como un plan de prejubilaciones para los empleados que tienen 55 años o más y un plan de recolocaciones en la compañía con 88 puestos de trabajo. Actualmente, el Gobierno de Navarra trabaja junto a la multinacional en la posibilidad de que la planta de Aoiz, cerrada en agosto, pueda abrir de nuevo para dedicarse al reciclaje de palas eólicas.

H de HOSTELERÍA Ha sido uno de los sectores más castigados por la pandemia. El 14 de marzo se decretó el cierre al público de bares, restaurantes y cafeterías y hasta el 25 de mayo no se permitió la posibilidad de consumir en el interior de los locales. El 21 de junio, ya en la "nueva normalidad", se estableció un aforo máximo del 75 % en el interior de los establecimientos y del 100 % en las terrazas, pero el empeoramiento de la situación epidemiológica hizo que el 21 de octubre se decretase de nuevo el cierre total del sector. El 26 de noviembre se autorizó la apertura de terrazas y el 17 de diciembre, el consumo en interiores al 30 %. Para paliar la situación del sector, el Gobierno de Navarra ha habilitado una línea de ayudas de 20 millones de euros, considerada insuficiente por los hosteleros.



I de IMV El Ingreso Mínimo Vital (IMV) comenzó con polémica en Navarra. El 27 de mayo, el Gobierno central firmó un acuerdo con el PNV para transferir su gestión a la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, lo que causó "indignación" en formaciones como Navarra Suma. Se trata de una renta mínima que va de 461 a 1.015 euros mensuales que es efectiva desde el 31 de octubre. Hasta el 9 de noviembre, el INSS había tramitado en Navarra 2.056 expedientes del IMV, de los cuales 1.356 se habían concedido. Su concesión supone un ahorro económico importante para Navarra, ya que hay casos coincidentes con la Renta Garantizada que pasan a percibir el ingreso estatal.

J de JUSTICIA La actividad de los órganos judiciales navarros se ha visto claramente afectada por la crisis sanitaria. En el segundo trimestre, entraron en los juzgados 11.649 asuntos (un 30,4 % menos que en el mismo trimestre del año anterior) y en el tercer trimestre entraron 14.087 nuevos asuntos (una bajada del 10,7 %). Las denuncias por violencia de género descendieron un 23,8 % en el tercer trimestre: 435 frente a las 571 interpuestas en el mismo periodo del año anterior.

K de KILÓMETRO ZERO MUSIK FEST El festival organizado por el Gobierno de Navarra y el Auditorio Baluarte del 21 de mayo al 20 de junio, en el que se ofrecieron diez conciertos de artistas locales en directo pero de forma online, es un ejemplo de las dificultades que ha sufrido el sector cultural navarro durante la pandemia. Así, el Festival de Teatro de Olite (del 17 julio al 2 de agosto) dio este año protagonismo a las compañías navarras y tuvo una buena cifra de asistentes, 2.310, teniendo en cuenta la limitación de un 40 a un 50 % de los aforos. Por su parte, el ciclo Kultur 2020, que cumplió su 25 aniversario, registró una asistencia de 7.675 personas y la participación de 250 artistas. En total, unas 45.000 personas han participado en las 150 actividades organizadas o apoyadas por el Gobierno de Navarra.

L de LIZOAIN Desde el mes de agosto se han registrado en Navarra más de 300 terremotos, muchos de ellos con epicentro en la localidad de Lizoain y en otras cercanas como Esteribar o el Valle de Egüés. El más fuerte fue el registrado en la madrugada del 1 de octubre, que alcanzó una intensidad de 4,6 y que, además de en localidades de la cuenca de Pamplona, se percibió en otras poblaciones navarras tan distantes como Tudela, Estella, Lesaka o Isaba, llegando incluso a sentirse en San Sebastián, Logroño, Zaragoza, Huesca y Barcelona. A este seísmo siguieron réplicas entre las que destacan dos de 3,4 y 3,8 grados, todas ellas con epicentro en Lizoáin.



M de MEMORIA HISTÓRICA El Instituto Navarro de la Memoria ha llevado a cabo este año una veintena de intervenciones para seguir localizando fosas y víctimas del golpe militar de 1936. A finales de noviembre, en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se exhumaron los restos de dos personas en el cementerio de Sigüés (Zaragoza). Ésta fue la última exhumación realizada en 2020 en el marco de este programa, que ha permitido la recuperación de los restos de 115 personas desde que se inició en 2015. Además, la Universidad Pública de Navarra ha presentado este año el Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, que da cuenta de 29.095 hechos represivos padecidos por 22.555 personas. Este año ha continuado asimismo la declaración de lugares de memoria, colocación de tótem y paneles explicativos, los homenajes, la publicación de libros y documentales, y la entrega de restos a los familiares.

N de N-121-A La carretera N-121-A sigue siendo uno de los puntos negros para el tráfico en Navarra. Es la carretera de la red principal con mayores tasas de accidentalidad, con un total de 125 siniestros al año de media, generalmente por un adelantamiento indebido, una salida de vía o una invasión del carril contrario. Para reducir la siniestralidad en esta carretera, el Gobierno de Navarra ha comenzado los trabajos para convertirla en una vía 2+1, en la que el carril central se utiliza como carril de adelantamiento en una u otra dirección de manera alterna. Además, el departamento de Cohesión Territorial ha comenzado a pintar una doble línea continua que separará los dos sentidos de circulación a lo largo de los 63 kilómetros de la carretera.

Contiene la Ñ: ESCAÑO La actividad del Parlamento de Navarra se ha visto asimismo afectada por la crisis sanitaria. El 12 de marzo, la Cámara decretaba la suspensión provisional de su actividad. El 30 de abril, el Parlamento retomó los plenos de control al Gobierno y poco a poco fue reanudando su actividad, aunque con medidas de contención, como la reducción de aforo en el hemiciclo y la intervención de parlamentarios por vías telemáticas. En total, este año se han celebrado, hasta el 18 de diciembre, 40 plenos. El Legislativo ha ido aprobando durante todo este tiempo los decretos forales de medidas contra la covid que presentaba el Gobierno y ha dado el visto bueno a leyes forales como la de medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria, la Ley foral reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental, la Ley foral sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización empresarial, o la Ley foral de Turismo de Navarra.

O de OSASUNA El Club Atlético Osasuna celebra este 2020 su centenario. La fundación de Osasuna un 24 de octubre de 1920 se debió a la unión de dos clubes existentes en la ciudad, la Sportiva y el New Club. Cien años después, el club se ha ido consolidando hasta situarse entre los clásicos del fútbol español. El centenario se conmemora este 2020 con escasas celebraciones, debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria. "En cuanto se pueda habrá que celebrarlo con la afición", ha afirmado el presidente de la entidad, Luis Sabalza.



P de PRESUPUESTOS Este año, el Parlamento de Navarra ha aprobado los Presupuestos Generales de la comunidad de 2020 y previsiblemente aprobará el 23 de diciembre los de 2021. El pasado 27 de febrero, la Cámara aprobó unos Presupuestos para 2020 dotados con 4.573,7 millones de euros, un 5,9 % más que en 2019. Para 2021, el Gobierno foral presenta unos Presupuestos de 4.870 millones de euros (un 6,49 % más que en 2020), de los que más de 650 se destinan a luchar contra la pandemia y favorecer la reactivación. En concreto, para paliar las consecuencias de la covid se han consignado 150 millones de euros y 507 para impulsar el Plan Reactivar Navarra.

Q de QUIRÓFANOS Desde el Departamento de Salud se reconocen "los retrasos y efectos negativos" que ha tenido el pico de la pandemia para la atención a patologías no covid, aunque se están poniendo los recursos humanos y materiales para compensar este déficit. En la actividad quirúrgica, según datos a fecha 10 de diciembre, las operaciones programadas han tenido un saldo entre el acumulado de 2019 y el de 2020 de 9.758 intervenciones menos. Se han realizado en lo que va de año 31.137 operaciones programadas y 4.835 urgentes. En esta segunda ola, en los peores momentos de noviembre, se desprogramaron unas 100 intervenciones a la semana.

R de ROBINSON Michael Robinson, exfutbolista de Osasuna, presentador y comentarista de televisión, falleció el 28 de abril a los 61 años víctima de un cáncer que él mismo anunció que padecía hace un año. Nacido en la localidad británica de Leicester el 12 de julio de 1958, en 1983 fichó por su amado Liverpool y vivió una temporada única. Conquistó la Liga inglesa, la Copa de la Liga y la Copa de Europa ante la Roma. El 10 de enero de 1987 debutó con Osasuna y marcó su último gol con el equipo navarro el 27 de noviembre de 1988 en un partido contra el extinto Club Deportivo Málaga en El Sadar, poco antes de su prematura retirada.

S de SANFERMINES Los Sanfermines de 2020 quedaron suspendidos por la covid-19, según anunció con "tristeza" el Ayuntamiento de Pamplona el 21 de abril. Unos meses después, el 6 de julio, un "no chupinazo" daba inicio a unos "no sanfermines" en la Plaza del Ayuntamiento, en la que no obstante se congregó un grupo de personas vestidas de blanco y rojo. A mediodía, desde un balcón del Ayuntamiento se desplegaba un gran pañuelo rojo con el lema "Los viviremos", que mostraba las intenciones de los pamploneses para el 6 de julio de 2021. Aunque a lo largo de la historia ha habido varias suspensiones de las fiestas en honor de San Fermín, ha sido la primera vez en los dos últimos siglos que se ha tomado esta decisión por una epidemia.

T de TRENASA CASTEJÓN El 25 de septiembre, la dirección de la planta de Trenasa (Trenes de Navarra, S.A.) en Castejón anunció a sus 110 trabajadores su intención de cerrar la factoría el 31 de diciembre. La decisión del cierre de esta factoría, filial de Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), se justificó en causas de naturaleza económica, productiva y organizativa. El 2 de octubre, la plantilla iniciaba una huelga indefinida y comenzaba una serie de movilizaciones y contactos con instituciones y partidos políticos para tratar de revertir la situación. En octubre, la dirección comunicaba al comité una suspensión cautelar del cierre al menos hasta el 31 de enero de 2021.

U de UCI La ocupación de camas UCI ha sido uno de los aspectos prioritarios durante la gestión de la pandemia. Esta segunda ola, con datos a 16 de diciembre, ha habido 2.166 ingresos hospitalarios frente a 1.934 de la primera y en la UCI han ingresado 218 pacientes, frente a 139 de la primera ola. Los hospitales del SNS-O (CHN, Estella y Tudela), apoyados por la CUN y San Miguel, tenían antes de la pandemia 61 camas UCI (43 de la red pública y 18 de la privada) y actualmente son 100 (82 públicas y 18 privadas). Las camas "activables", que han estado preparadas para su uso inmediato en caso de ser necesarias, son 108 (90 públicas y 18 privadas), mientras que los puestos de críticos son 28 (16 públicos y 12 privados).



V de VIOLENCIA MACHISTA El confinamiento de la población en sus domicilios durante la pandemia agravó la situación de muchas mujeres víctimas de violencia machista, que se vieron obligadas a convivir con sus maltratadores. Este año, las denuncias se mantienen en términos similares a los de 2019. Así, entre enero y septiembre de 2020 se ha interpuesto un total de 1.034 denuncias, una cifra cercana a la registrada en el mismo periodo del pasado año, cuando se presentaron 1.041 denuncias. De las 1.034 denuncias, el 35,40 % proceden de menores de 30 años (366). En los recursos de acogida (centro de urgencias, casa de acogida y pisos residencia) se ha atendido de enero a septiembre a 90 mujeres y 82 hijas e hijos. En lo que se refiere a la acreditación como mujeres víctimas de violencia de género para el acceso a la vivienda protegida, se han solicitado 121 y se han concedido 116. Este 2020 no ha habido que lamentar la muerte de ninguna mujer por violencia machista en Navarra.

W de WOLFSBURG, localidad alemana en la que se ubica la sede central del Grupo Volkswagen, en la que se toman importantes decisiones que afectan a la planta navarra.- El 15 de marzo, Volkswagen Navarra decretó el cese temporal de la producción debido a las repercusiones que estaba teniendo en la planta la crisis sanitaria. El 1 de abril, el Gobierno de Navarra aprobó un ERTE por causa de fuerza mayor para Volkswagen y el 27 de ese mismo mes se retomó la actividad con el turno de mañana. Se ha parado asimismo la producción el 20 y el 23 de noviembre y el 4 de diciembre por problemas de suministro. La producción prevista para 2021 es de 255.303 coches, una cifra algo superior a la que se espera para este año (unos 247.000), pero muy inferior a la de 2019 (320.523).

X de XORROXIN El cierre perimetral ha aumentado de manera considerable la afluencia de navarros a enclaves naturales de la comunidad. Uno de ellos es la cascada de Xorroxin, un bonito salto de agua ubicado en el Valle de Baztán. La cascada de Xorroxin es el nacedero del río Bidasoa, que vertebra la comarca, desde Erratzu, hasta Hondarribia. Xorroxin se encuentra en el arroyo de Iñarbegi, en la localidad de Erratzu, a los pies del monte Autza. En agosto de 2017 se inauguró un sendero circular de 7,4 kilómetros que permite descubrir los encantos naturales de este rincón de Navarra.

Y de YESA Los pronunciamientos públicos e informes técnicos, a veces contradictorios, sobre el movimiento de la ladera derecha del embalse de Yesa han continuado este año. Ya el 2 de enero colectivos contrarios al recrecimiento del embalse denunciaron la aparición de nuevas grietas "de varios metros" en la ladera derecha. Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) también se ha afirmado que la ladera derecha sigue inestable y se mueve entre casi 2 y 4 milímetros al mes. Sin embargo, informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) concluyen que la ladera permanece en condiciones de normalidad, lo que no impide que puedan existir en un futuro movimientos locales puntuales. También la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaró que la obra de la presa se está acabando con máximas garantías de seguridad, aunque no se dará "ni un paso más allá de donde estamos hasta que no tengamos contrastado con ellos (los ingenieros) que es completamente seguro seguir en esta dirección".



El cantante navarro Serafín Zubiri interpretó el 24 de octubre en el estadio de El Sadar "La voz de una afición", el himno del centenario de Osasuna, que condensa 100 años de historia en cuatro minutos. El artista navarro actuó en directo en El Sadar dentro de la retransmisión del partido ante el Athletic Club. Su actuación tuvo lugar sobre una plataforma de nueve metros que se habilitó sobre el túnel de vestuarios. Estuvo acompañado de su piano y de otros tres músicos a la batería, la guitarra eléctrica y el bajo.