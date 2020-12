José Luis del Pozo: "Solo se sale de esto si nos vacunamos todos"

PAMPLONa – Intuyo la respuesta, pero ¿recomendaría a la ciudadanía participar en el ensayo de la vacuna de Janssen en la CUN?

–Sin ninguna duda porque, tras este tiempo de lucha contra la covid 19, la única forma de salir de esto es con una vacuna eficaz. Debemos vacunarnos todos, primero para protegernos nosotros mismos y no contraer una infección severa, y a su vez para proteger la salud pública, como ejercicio de altruismo, conciencia social y gratitud a todos los voluntarios. La vacuna con la que trabajamos ha demostrado ser segura y que genera anticuerpos y ya está en fase 3. Y la vacuna de Pfizer ya está en fase 4 y se ha demostrado segura, reactógena y eficaz. Animaría a todos a entrar en el ensayo.

¿Cómo ve el futuro?

–Esto que ha ocurrido no es una cosa nueva, La peste diezmó la población en la edad media. La mal llamada gripe española provocó lo mismo. Lo que ocurre es que ahora vivimos una pandemia en tiempo real y la primera vez que lo vimos así fue con el ébola en África. Esto no es algo nuevo, en 2002 ya ocurrió un coronavirus, tuvimos brote otro brote en 2014 otro con el Mers e indudablemente van a venir otras pandemias. Pero en realidad la covid-19 no es causa de gran mortalidad, solo un 1%, pero el problema ha sido la avalancha de casos que se han desencadenado a la vez y que han provocado que los hospitales no pudiéramos asumir tantos pacientes. Si ese efecto hubiera sido más escalonado, hubiéramos salvado más vidas. El pánico o el miedo que tenemos ahora es que aparezca una cepa nueva con una mortalidad muy alta. El Mers tenía una mortalidad mucho más alta, más del 40%. Por eso ahora tenemos que prepararnos y salir de la pandemia con la vacuna.

La inmunidad está lejos.

–En Navarra, el 85% somos potencialmente infectables, antes y después lo vamos a pasar y la única manera de pararlo es la vacuna. Hoy es el primer día que salgo contento del trabajo durante la pandemia, es el primer día que he sentido que estoy haciendo algo para cambiar el curso de la pandemia. Hasta ahora peleaba contra una ola gigante y braceaba sin salir a flote. Es un hecho histórico que en menos de un año ya tenemos varias vacunas que han demostrado a ser eficaces en un tiempo récord.

Y quien piensa que como se ha gestionado tan rápido y alimenta así las dudas sobre la vacuna.

En cuanto tenga disponible una vacuna me la voy a poner. Todas las vacunas han pasado los filtros reguladores y son seguras. Pero todo ha ido tan rápido porque es la primera vez en la historia que se ha trabajado con sinergia y por el brutal apoyo económico.

¿Tendrán efectos secundarios que aún no se hayan comprobado?

–Cualquier fármaco tiene efectos adversos, ya sean leves, moderados o graves y las vacunas son muy seguros. Son el fármaco que más vidas ha salvado. Cuantas más personas se vacunen más posibilidades habrá de que existan efectos adversos graves, pero hay que pensar en el beneficio y en el riesgo y, en esa balanza, la vacuna siempre compensa a nivel individual y a nivel colectivo. Las vacunas no son inocuas, tienen efectos adversos, pero el paracetamol también tiene una posibilidad remota de que una persona adquiera una enfermedad hepática y necesite un trasplante.

¿Coincide con las prioridades que fija el plan de vacunación para proteger antes a los vulnerables?

–Es la primera vez en la que se ha tenido que establecer un plan estratégico masivo de vacunación. Así, se busca la protección individual de personas de especial riesgo para que no contraigan una infección grave, y vacunar al personal esencial como el sanitario, de emergencias y fuerzas de seguridad. La estrategia de vacunación es adecuada y la clave está en hacerlo rápido, lo más rápido posible. Va a empezar la campaña de vacunación en unos días y necesitamos enfermeras y médicos para vacunar y supervisar la vacunación. No nos podemos permitir el lujo de tener una tercera ola en enero que haga aguas el plan de vacunas. Hay que ser extremadamente cauto en navidades.