Tierra Estella peleó sin problemas contra la nevada

La borrasca de nieve se hizo notar en Tierra Estella a partir de las nueve de la mañana y ya no paró en todo la jornada. Una precipitación que hizo que, poco a poco, los suelos y carreteras se fueran cubriendo de blanco y comenzaran los primeros problemas en los accesos a las localidades. Ese fue el caso de Etayo, una localidad de Valdega, cuya primera entrada quedó colapsada por la nieve, una capa de pocos centímetros pero que con el hielo del suelo hizo imposible que los coches pudieran acceder a la parte alta del pueblo. Fue el caso de la camioneta de reparto de Ega Pan, una de las dos empresas encargadas de llevar el pan y la prensa a esta zona de Tierra Estella. Su conductor, Patxi de Goñi, es uno de los repartidores que vienen a diario. "Llevo ruedas de nieve pero no he podido ascender por la cuesta", comentó De Goñi. Tras el atasco, la camioneta pudo maniobrar gracias a la intervención de varios vecinos que con las palas hicieron posible que el vehículo desandara su recorrido y repartiera parte del pan en la parte baja del pueblo, desde donde varios vecinos pudieron trasladar por las casas los pedidos, mientras De Goñi pudo finalizar su ruta tanto en la zona más baja del pueblo como en la localidad de Olejua, a donde acudió posteriormente.

Esta fue una de las anécdotas de ayer en la Merindad de Estella, que no registró demasiadas incidencias. La nieve que cayó durante toda la jornada hizo que se fuera acumulando cantidades entre los 8 y los 18 centímetros en las calles, haciendo su recorrido peligroso, mientras las carreteras eran periódicamente limpiadas por los quitanieves.

Desde Mendavia, el corresponsal, José Luis Elvira, informaba de que la nevada se inició hacia las diez de la mañana y "comenzó pronto a cuajar", algo que se repitió en todas de las 138 localidades de Tierra Estella. Desde Lerín su alcaldesa informaba que todo estaba bajo control y que "de momento no ha habido mayores problemas". Algo que repitieron en otras localidades como Viana, Bargota, Murieta o Eulate.

Normalidad en Estella Satisfacción en Estella-Lizarra por "la buena coordinación entre los servicios", aseguró el alcalde, Koldo Leoz. También el concejal de Servicios, Jorge Crespo, se mostró satisfecho por las labores preventivas realizadas "las acciones previas han dado resultado y no se ha detectado problema alguno".

Desde el Ayuntamiento quisieron agradecer la labor de todos los miembros de los servicios que han colaborado en la limpieza incluidos "los dos agricultores de Iturgoyen y Lezaun que nos están ayudando con sus tractores y participando en las guardias nocturnas".

La nevada continuaba cayendo al cierre de esta información dejando abiertas todas las expectativas sobre la situación que se avecina en la jornada de hoy.