Tres alumnas del IES Mendillorri BHI, vencedoras de la fase estatal de Competición Estadística Europea

Irene Iribarren, Jaione Mainz y Leire Larrarte, alumnas de Bachillerato 2B del IES Mendillorri BHI, han resultado ganadoras de la fase española de la Competición Estadística Europea. Con este primer puesto han conseguido también el pase para competir a nivel europeo.

¿En qué consistían los trabajos de la olimpiada?

Todas: empezamos la Olimpiada Estadística con la primera fase, que estaba conformada por 3 tests, uno sobre conocimientos básicos estadísticos y dos basados en la búsqueda de información en distintas páginas web relacionadas con la estadística. Al final, con una puntuación de 91,1 sobre 100, y dos fallos, pasamos a la siguiente fase de la competición, con los globales por en medio y teniendo que posponer el trabajo hasta la semana de fiesta, teniendo la fecha límite de entrega en dos semanas. Esta segunda fase consistía en el estudio de una base de datos estadísticos, dados en una hoja de cálculo, y realizar un estudio de los mismos. En esta última fase competíamos con 143 equipos de toda España, y hemos conseguido el primer puesto.

¿Qué ha sido lo más difícil de la Olimpiada?

Leire: en mi opinión, lo más complicado de la Olimpiada ha sido la segunda fase, enfrentarse a una hoja de cálculo con 5000 registros de la Encuesta sobre el gasto de los hogares en educación nos parecía una odisea. Apenas habíamos trabajado hojas de cálculo (excepto en TICs, desde aquí mandar un saludo a Merche, porque las clases de Libreoffice Calc finalmente han dado sus frutos ?? ), y también era la primera vez que usábamos determinados programas, como Adobe Illustrator, por lo que la realización de las gráficas en ese programa fue bastante laboriosa, además de bastante teoría sobre análisis de datos estadísticos, rama de las matemáticas que no habíamos trabajado desde hace bastantes años.

¿Qué habeis «sacado» de la Olimpiada?

Leire: creo que, pese a ser la más costosa, en la segunda fase hemos aprendido mucho. Por mi parte, de la Olimpiada saco, haber aprendido a usar determinados programas, desde luego muchos conceptos estadísticos y formas de cálculo de grandes bases de datos. Creo que, pese a saber algo de Calc, dar el paso y empezar a aplicarlo realmente, es muy interesante.

¿Cómo decidisteis inscribiros?

Jaione: nos lo propuso el profesor Javi Ortiz, y decidimos participar ya que pensamos que podría resultar una buena experiencia.

¿En qué consiste la última ronda?

Jaione: en esta última ronda de la fase europea, deberemos realizar un video de aproximadamente 2 minutos hablando en inglés sobre un tema en concreto, en esta edición, el tópico es «Information and misinformation: Official statistics in world overflowing with data». En esta fase competiremos contra equipos de paises de toda la Unión Europea, incluyendo tambien otro equipo de España, por lo que esta fase será bastante complicada, pero la encaramos con ilusión.

¿Recomendaríais participar el año que viene a los que ahora están en 1° de Bachiller?

Irene: yo sí que recomendaría participar. Es una experiencia genial que, si te sale bien, puede darte una pequeña ventaja a la hora de entrar en ciertas universidades y conseguir ciertos trabajos. Y aunque no te salga tan bien es una experiencia digna de vivirse: aprender por tu cuenta, organizarte un trabajo sin que te den las pautas, inventarte qué vas a hacer con los datos que te dan€ Recomendaría esta competición a los que ahora están en 1° y a los que pueden participar en la categoría B (alumnos que esten cursando la ESO o equivalentes)