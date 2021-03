Juan Ramón González: "Estaba en la cama escuchando la radio y no me he enterado del incendio hasta que me ha telefoneado mi hijo"

Juan Ramón González, de 83 años, estaba despierto cuando comenzó el fuego bajo el suelo de su casa, pero no se percató hasta que no recibió una llamada telefónica alertándolo. "Estaba en la cama escuchando la radio y no me he enterado hasta que me ha llamado mi hijo por teléfono para avisarme. La vecina del primero ha contactado con él al ver que había un incendio".

Fue esta mujer, que vive en el 1ºC, la que, al ser consciente del fuego, consiguió el teléfono de unos de los hijos del octogenario, al que llamó para que avisase a su padre. "Vivo a pocas calles y en cuanto he recibido la llamada, le he telefoneado. No se había dado cuenta de que había un incendio hasta que le he llamado", relató Carlos González, que inmediatamente se desplazó hasta el inmueble en el que vive su padre.

El octogenario, que vive solo, fue auxiliado por los bomberos después de que su hijo se personase en el portal, al tener conocimiento del incendio. "Les he dicho a los bomberos que mi padre estaba en el piso situado justo encima del incendio y entonces han ido a sacarlo de la vivienda".

Los bomberos llegaron hasta Juan Ramón y le colocaron una máscara con oxígeno para bajar por su propio a la calle, donde le esperaba su hijo. Seguidamente, fue trasladado al Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), donde fue explorado por la inhalación de humo sufrida y se comprobó que su estado de salud era bueno.

Horas después, el hombre recibió el alta y pasó la noche en casa de uno de sus hijos. Ayer por la mañana, la familia limpiaba la vivienda del humo y hollín para que pudiera volver a su domicilio. "Es una pena lo del chico", lamentó el vecino del fallecido.

INVESTIGACIÓN

Posible origen accidental

La inspección ocular, hoy. Los primeros indicios recabados durante la investigación del incendio registado en Mendillorri, que corre a cargo de la Policía Nacional, apuntan a que el origen del incendio sería de índole accidental o fortuita. No obstante, tampoco se descarta niguna hipótesis. Los miembros de la Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía accederán hoy al interior del piso, que quedó ayer precintado, para realizar la inspección ocular que ayude a localizar el foco del fuego y averiguar las causas que contribuyeron a su producción.