Fallece un varón de 33 años en el incendio de una vivienda en Mendillorri

Un hombre de 33 años ha fallecido y otros dos varones, de 83 y 64 años, han resultado intoxicados por inhalación de humo en un incendio registrado en la pasada medianoche en el tercer piso del número 16 de la calle Concejo de Sarriguren, en el barrio pamplonés de Mendillorri.



A las 0.08 se ha recibido una llamada en el teléfono 112 de Sos Navarra en la que un hombre indicaba que le entraba humo por debajo de la puerta del dormitorio en el que se encontraba y que trataba de comunicarse con su hijo, con el que convivía y que también se encontraba en la vivienda, sin conseguirlo.



El centro de gestión de emergencias de Sos Navarra ha movilizado unidades del parque de bomberos de Cordovilla que a su llegada han comprobado que el fuego afectaba principalmente a una habitación en la que no había nadie. Han localizado al alertante en otra, en la que se había confinado, y lo han evacuado por las escaleras del inmueble tras colocarle una capucha de rescate con suministro de oxígeno. Tras ser atendido en el lugar el hombre, de 64 años, ha sido trasladado en ambulancia al Complejo Hospitalario de Navarra con síntomas no graves de intoxicación por inhalación del monóxido de carbono generado por el incendio.



En la revisión del resto de dependencias del piso los bomberos han localizado, en la cocina, situada en el lado de la vivienda más alejado de la habitación incendiada, a un varón de 33 años, hijo del anterior, que presentaba quemaduras en las extremidades inferiores y el resto del cuerpo ennegrecido por el contacto con el humo y el hollín. Las maniobras de reanimación cardio pulmonar que le han sido practicadas no han dado resultado y los equipos médicos desplazados han certificado su fallecimiento. El cuerpo ha sido transportado al Instituto Navarro de Medicina Legal con el fin de que le fuera practicada la autopsia.



Además ha sido trasladado al CHN un varón de 83 años, inquilino del piso superior, con síntomas leves de intoxicación por inhalación de humo. Los daños sufridos por la vivienda siniestrada son importantes, sobre todo en la habitación origen del incendio que ha resultado devastada por las llamas. Algunos vecinos del inmueble han desalojado voluntariamente sus viviendas hasta que los bomberos han dado por extinguido el fuego. Sos Navarra ha enviado al lugar dos ambulancias SVA y tres SVB.



La Policía Nacional investiga las causas del suceso, que por el momento se desconocen.





