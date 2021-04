Los mayores de 80 finalizan mañana la 1ª vacuna y se cita ya a los de 78 y 79 años

El proceso de vacunación en Navarra no ha parado en estos días de Semana Santa y el sábado se inocularon 3.531 dosis contra la covid-19, la segunda cifra más alta desde que se empezó a vacunar. Hoy se seguirá inmunizando y Salud prevé finalizar mañana la vacunación con al menos una dosis a todos los mayores de 80 años. En consecuencia, el departamento ya ha abierto la citación directa a personas de entre 70 y 80 años, un proceso que también va a seguir el orden de mayor a menor edad y que el sábado comenzó con citaciones telefónicas a las personas de 79 y 78 años del Área de Pamplona.

De manera paralela, continúa el proceso de vacunación estos días de población menor de 65 años con AstraZeneca, así como la de los grupos de profesionales esenciales. A estas personas menores de 65 años se les cita de forma proactiva –de mayor a menor edad– mediante una llamada telefónica, como paso previo a la citación posterior que funcionará de forma general para este colectivo.

En términos globales, con las 3.531 dosis inoculadas el sábado, el número total de vacunas administradas en Navarra es de 130.043, de las 155.005 recibidas hasta el momento. Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 42.024.

Afapna ve "incoherencia" Por otra parte, el sindicato Afapna exigió ayer a Salud que se vacune a todo personal docente "sin excepción" y consideró "incoherente" que se haya vacunado a los profesores de las escuelas obligatorias y "no lo hagan al resto de colectivos docentes". Afapna señaló en un comunicado que, aunque sea una decisión estatal, "eso no es óbice para que el Ejecutivo foral, con sus pertinentes competencias, determine como imprescindible que se vacune al personal docente de la educación no obligatoria, como es el personal correspondiente a FP, Escuela de Artes, Bachilleratos, Conservatorios de Música, CEBAs (Educación para Adultos) y Escuela de Oficial de Idiomas (EOI y EOIDNA), entre otros".

"Es incoherente que se les haya vacunado a los docentes de sus escuelas obligatorias y no lo hagan al resto de colectivos docentes que se encuentra en una situación igual o de mayor riesgo, como puede ser el caso de las FP, donde están en contacto con distintas herramientas o con instrumentos tal y como ocurre en los conservatorios, algo que incrementa el riesgo de contagio", destacó el sindicato. En ese sentido, Afapna apuntó que ha hablado con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra y este organismo ha comunicado que "no se vacunan debido a que no es una educación obligatoria reglada, por tanto no se considera grupo esencial". Afapna instó al Gobierno foral a que determine como personal esencial a todos los docentes y se les garantice "la total seguridad en cuanto a la salud para realizar su labor con eficiencia".