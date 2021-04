Navarra se encamina a otra prórroga de las restricciones de 15 días

pamplona – El impacto significativo de la variante inglesa del coronavirus –que ha colonizado en Navarra las situaciones de contagio y ha desplazado a la variante común– unida a una tendencia al alza de la infección y a un incremento relevante de la hospitalización (con 165 personas ingresadas, 25 de ellas en la UCI) motivada por la covid encaminan a Navarra a una prórroga de las restricciones actuales existentes en la Comunidad Foral, si bien la presidenta Chivite espera que asome una meseta en los contagios en el horizonte.



Todas las medidas están en vigor por el momento hasta este viernes 9 de abril. Entre ellas cabe distinguir las que dependen del Decreto Foral rubricado por la presidenta María Chivite, que fija el cierre perimetral de la Comunidad Foral, el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas y las reuniones en domicilios limitadas a la unidad convivencial. Para dichas restricciones el Gobierno baraja una prórroga de 15 días, el periodo temporal que hasta ahora ha estado utilizando para continuar con la misma situación.

EL CIERRE DE BARES REQUIERE AVAL JUDICIAL Por otro lado, el cierre de los interiores de la hosteleria navarra se decretó el pasado 1 de abril y también en principio finaliza el viernes. Dicho precinto depende de la Orden Foral firmada por la consejera de Salud, Santos Induráin, quien ya señaló que solo una semana de cierre se presuponía un espacio temporal demasiado breve para evaluar la eficacia de la medida. Los responsables de Salud consideran que como mínimo el interior de la hostelería debería estar cerrado otra semana más y no se descarta que sean 14 días. Sin embargo, dicha orden –que afecta en este caso a bares y restaurantes, también a la reducción de aforos en grandes superficies comerciales– requiere de una autorización previa por parte de la Sala de lo Contencioso del TSJN (Tribunal Superior de Justicia de Navarra).

Hasta ahora los tribunales no han puesto pegas a los planteamientos del Ejecutivo foral en esta cuestión y tampoco parece que se abra un escenario oportuno para cuestionamientos, habida cuenta de que la incidencia del virus vuelve a poner a Navarra a la cabeza del Estado y la situación hospitalaria ha empeorado notablemente desde que las medidas fueran ratificadas en sede judicial allá el 1 de abril. En todo caso, Navarra anunciará hoy, según dijo la presidenta Chivite, sus intenciones próximas a este respecto. La jefa del Gobierno foral esperó ayer que Navarra "entre en fase de meseta" en la cifra de casos de Covid-19 para "después ir bajando la incidencia". La presidenta señaló que la Comunidad Foral fue "precavida" de cara a las vacaciones y afirmó que "esta semana estamos viendo que ese crecimiento exponencial que tuvimos hace dos semanas se ha reducido muchísimo, con la idea de que podamos establecer que estemos ya en una meseta para posteriormente ir bajando". Según dijo, "en las decisiones que tomamos, hasta los 15 días no se ve su aplicación". "Tenemos que esperar un poco y mañana se anunciarán las decisiones que se tomen valorando todos los datos", agregó.

"crecimiento pequeño" Chivite indicó que, tras los días festivos, irán estudiando también los datos en periodos ordinarios esta semana. "Vamos a un crecimiento muy pequeño de casos, solamente un 10% –en la última semana–, pero esperamos entrar en fase de meseta para después ir bajando la incidencia de los casos", dijo, para señalar que "ha habido un crecimiento también en la presión hospitalaria, no es algo preocupante porque los porcentajes no son elevados; por eso tomamos las decisiones antes de Semana Santa para luego no tener que lamentar esas subidas exponenciales".

La presidenta recordó que el 95% de los casos positivos en Navarra son de cepa británica y "estamos viendo que aparte de mayor contagiosidad también está teniendo mayor gravedad, implica más ingresos hospitalarios y en UCI". "Por tanto, las medidas que tomamos fueron las acertadas dada la característica de la cepa británica", expuso.

Chivite respondió que no espera un mayor aumento de casos después de la Semana Santa y recordó "por eso tomamos las medidas de restricción de los interiores". "Esperamos que hayamos contenido, aunque tenemos claro que ha habido un gran contacto social estos días pero el tiempo nos ha acompañado y se ha podido hacer uso de espacios abiertos mayoritariamente; esperamos que contengamos este crecimiento", afirmó.

la presidenta

chivite "Triplicaremos el ritmo de vacunación"

La responsable del Gobierno foral destacó además el "gran suministro de vacunas" a Navarra desde esta semana y esperó que de aquí al domingo, como esta previsto, todos los mayores de 80 años tengan una dosis administrada, "lo que es una muy buena noticia". Además, "a la vez se está avanzando en el llamamiento a la vacunación" de personas de 79 años o menos. La jefa del Ejecutivo manifestó que "el ritmo no depende tanto de nosotros", pero sí que llegó a afirmar que este segundo trimestre se va a triplicar el suministro de vacunas y "nosotros triplicaremos también el ritmo de vacunación".

