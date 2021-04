Descubren que las búsquedas en Google pueden anticipar las olas de contagios de coronavirus

El economista y profesor de la Universidad de Navarra Francesc Pujol ha analizado cómo la búsqueda de los síntomas del virus en Google tienen una tendencia similar a las olas de covid, lo que podría ayudar a predecir los rebrotes de coronavirus, "sobre todo los días festivos". CONSULTA AQUÍ EL ESTUDIO

Así lo ha explicado hoy Pujol en declaraciones a la emisora RAC-1, donde ha destacado que el uso de este indicador podría ser especialmente interesante en épocas festivas como Navidad o Semana Santa, cuando baja la capacidad de diagnóstico: "los días festivos no vamos al médico, pero si tenemos síntomas, los buscamos", ha dicho.

"Mirar internet puede ser muy interesante sobre todo en días festivos. En Navidad, por ejemplo no sabíamos qué estaba pasando porque en días de vacaciones la incidencia acumulada no da buenos datos. Pero en Google esto no ocurre. Cuando tenemos síntomas, los buscamos. Sea el momento que sea", ha detallado.

Según el profesor, "Google ya nos decía los días de Semana Santa que los indicadores estaban creciendo, pero que no estaban explotando".

Pujol considera que "el punto interesante es detectar los cambios de tendencia. Cuando no sabes si estás en un punto de estabilidad o si la tendencia empieza a cambiar. Es interesante tener cuanta más información mejor. Y la búsqueda en Google parece que va un poco adelantada respecto a la confirmación de los contagios".

"Fue bastante fácil hacer la relación porque ya existía una referencia muy conocida en el mundo del análisis de datos: el indicador de la gripe. Hay una relación directísima entre búsquedas que se hacen en Google de la gripe y la evolución de la epidemia. Es muy directa. Sigue un ritmo idéntico", ha explicado.

Según Pujol, las búsquedas en Google apuntan "a que en Cataluña el virus irá creciendo, pero dentro de la estabilidad. En cambio, hay más preocupación en cuanto al País Vasco y Aragón".