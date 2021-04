"Empecé en la UNED con la motivación de estudiar algo por gusto y sin presión"

Ainhoa Larrañeta Zaratiegui, pamplonesa de 43 años, se graduó en Psicología con una nota media de 9,686 que le ha hecho merecedora del Premio UNED-Pamplona al mejor expediente académico. Ainhoa, que trabaja como administrativa en el Ayuntamiento de Pamplona, reconoce que desde siempre le había gustado la Psicología, "pero cuando tuve que elegir estudios, no había esa carrera en ninguna universidad presencial en Pamplona, así que estudié Administración y Dirección de Empresas (ADE), porque decían que tenía salida. Así que terminé la universidad odiando la contabilidad y con un título para algo a lo que esperaba no tener que dedicarme", reconoce.



Pero, con el paso de los años, la Psicología seguía siendo para ella una asignatura pendiente: "Cuando empecé a trabajar sólo de mañanas, me planteé estudiar a distancia. Tenía amigas que estaban estudiando en la UNED, así que en 2013 me animé a matricularme". "Empecé con las ganas y la motivación que da estudiar algo por gusto, sin presión por acabar porque ya tenía un trabajo donde estaba muy contenta y que, además, sin otras obligaciones, me dejaba tiempo por las tardes para estudiar. Los 6 años que he estado en la UNED se me han pasado volando", asegura.



Para lograr una nota media tan elevada hace falta "mucho esfuerzo", por eso Ainhoa reconoce haber tenido que renunciar a momentos de estar con familia y amigas, sobre todo en épocas de exámenes, "pero la mayor parte del tiempo lo he disfrutado mucho, asegura. Sin embargo, reconoce que también ha habido momentos complicados en los que se le "hacían bola" algunas asignaturas, "o veces en las que dices: ' quién me manda a mi estar aquí en vez de echando un pote por ahí'. Aún así, he tenido la suerte de contar con el apoyo de mi gente, que me ayudaban a seguir adelante en esos momentos", concluye.