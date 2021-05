Nuevas medidas en Navarra desde el 9 de mayo: preguntas y respuestas

Las nuevas medidas en Navarra estarán vigentes del 9 al 20 de mayo, ambos incluidos. Dichas medidas deberán ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Estas son las respuestas a las nuevas preguntas que se plantean:

Continúa el toque de queda: entre las 23:00 y las 6:00 horas, salvo excepciones previstas.

- Se levanta el confinamiento perimetral.

- Reuniones en espacios de uso privado: Un máximo de 6 personas de 2 unidades convivenciales distintas, incluyendo a las personas cuidadoras y de ayuda.

- Reuniones en espacios de uso público: limitadas a un máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.

Medidas preventivas extraordinarias

- Establecimientos de utilización y uso público deberán ventilar los locales lo más frecuentemente posible y, en todo caso, un mínimo de 3 veces al día.

- Terrazas al aire libre:

Abiertas. Horario: hasta las 22:00 horas, incluido desalojo.

Uso de mascarilla obligatorio en todo momento, salvo en el momento puntual de la consumición.

Distancia entre mesas: 2 metros

Consumo siempre sentado en mesa

Prohibido fumar, vapear o usar dispositivos susceptibles de liberar nicotina si no se pueda garantizar distancia de seguridad de 2 metros. Se recomienda a los clientes no fumar.

Número de personas por mesa no podrá exceder de cuatro. Excepcionalmente seis si se garantiza distancia interpersonal de 1,5 metros entre las personas.

Las mesas (y/o cubas) menores de 70 cm de lado o diámetro: dos personas máximo y sentadas.

- Se podrán servir y preparar comidas a domicilio o recogida en el establecimiento con cita previa hasta las 22:30 horas.

Sólo se puede fumar en la calle, bancos y espacios públicos, terrazas y similares, estando parados y no en movimiento y siempre y cuando se pueda garantizar distancia interpersonal de 2 metros.

Los corredores ("runners"): uso de mascarilla siempre y cuando no puedan garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Se recomienda que, si se corre por lugares con gran afluencia de personas, parques, paseos fluviales, casco urbano o similares, se realice de forma individual y no en grupo.

¿Continúa el toque de queda en Navarra? Sí. No se puede circular por las vías o espacios de uso público entre las 23:00 y las 6:00 horas.

¿Existen excepciones al toque de queda? Sí. Se prevén algunas excepciones al toque de queda. Se puede circular por las vías o espacios de uso público de la Comunidad Foral de Navarra entre las 23:00 y las 6:00 horas para realizar las siguientes actividades:

- Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

- Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.

- Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

- Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado.

- Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

- Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

- Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

- Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.

¿Continúa el confinamiento perimetral en Navarra? No. A partir del 9 de mayo, se levanta el confinamiento perimetral. Estará permitida la libre entrada y salida de personas de Navarra. Reuniones en el ámbito público y privado.

¿Podré ir a las playas de Gipuzkoa o Bizkaia? No. Aragón y La Rioja también tienen pensado levantar el cierre perimetral el domingo y la CAV mantenerlo.

¿Puedo ir a Francia? El Ejecutivo foral se limita a designar que la competencia es estatal y que por tanto el Gobierno de España deberá responder si está permitido el tránsito.

¿Cuántas personas podemos juntarnos en espacios públicos? Las reuniones en espacios públicos quedan limitadas a un máximo de 6 personas, salvo que se trate de personas de la misma unidad convivencial.

¿Cuántas personas podemos juntarnos en una reunión privada? A partir del 9 de mayo, las reuniones en espacios de uso privado quedarán limitadas a un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales distintas, entendiéndose por tal las personas que conviven bajo el mismo techo, incluyendo a las personas cuidadoras y de ayuda. No estarán incluidas en la limitación prevista, - las actividades laborales, las institucionales, las de transporte y las de los centros docentes que impartan enseñanzas del artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación, incluida la enseñanza universitaria, ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable.

¿Sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla? Sí. Sigue siendo obligatorio, independientemente de que se pueda garantizar la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.

¿Podemos ir a una casa rural? Sí, ahora bien, tenga en cuenta los siguientes supuestos:

Casas Rurales Vivienda, Apartamentos Turísticos y Viviendas Turísticas que se alquilan en su totalidad

- Las reuniones en espacios de uso privado quedan limitadas a un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales distintas, entendiéndose por tal las personas que conviven bajo el mismo techo, incluyendo a las personas cuidadoras y de ayuda.

Casas Rurales que se alquilan por Habitaciones: - Aplica como en el resto de establecimientos hoteleros. - La ocupación de zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos no podrá superar el cincuenta por ciento de su aforo máximo permitido, debiendo mantenerse en todo momento, la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

¿Podemos reunirnos más de 6 personas en el trabajo? Sí. Sin embargo, deben extremarse las precauciones: uso de mascarilla, distancia interpersonal de 1,5 metros, lavado de manos, evitar compartir documentos, etc. y ventilación frecuente. Se recomienda priorizar las reuniones on line.

¿Podemos viajar juntos en coche, furgoneta, etc. personas no convivientes? Sí. Ahora bien, se desaconseja si no es estrictamente necesario. Es obligatorio el uso de mascarilla y adoptar todas las medidas higiénicas, así como ventilación frecuente. Se recomienda la limitación de contactos más allá de los convivientes en el ámbito social. -

¿Voy a salir a correr, tengo que llevar la mascarilla puesta? Los corredores, ("runners"), cuando estén realizando la actividad física, deberán hacer uso de la mascarilla siempre y cuando no puedan garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 34/2020, de 15 de julio, de la Consejera de Salud. Asimismo, se recomienda que, cuando efectúen esta actividad física en lugares donde haya gran afluencia de personas, tales como parques, paseos fluviales, casco urbano o similares, la realicen de forma individual, y no en grupo.

¿A qué hora deben cerrar las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración? A las 22 horas, incluido desalojo.