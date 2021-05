Cocina autónoma, con un cromosoma de más

Cuatro jóvenes con síndrome Down, que han participado en el concurso 'Skills+', muestran su talento a 3 chefs navarros

Pan Naan, hummus, ensalada mixta con salsa de mostaza y atún a la parrilla. Ese fue el menú realizado ayer en el Civican por cuatro jóvenes con síndrome de Down. Al acto fueron invitados el chef del restaurante Alhambra, Javier Díaz y los cocineros del restaurante Kabo Aaron Ortiz y Jaiona Aizpurua, que fueron testigos de la capacidad de realizar los menús de manera autónoma de los participantes. Leyre Rodríguez, profesional de la Asociación de Síndrome Down de Navarra, explicó que los cuatro jóvenes cocineros participaron la semana pasada en el concurso europeo Skills+. Este certamen contó con un jurado que viajó por todas las CCAA probando y valorando creaciones culinarias. "Ayer nos indicaron que ya había ganado otro grupo y que no competiremos en la final europea en Países Bajos, pero nos ha parecido bonito que chefs reconocidos de aquí vean cómo se desenvuelven dentro de la cocina por su cuenta", relató.

Óscar Magaña, vive en Burlada y tiene 31 años, y contó que le encanta realizar repostería. "Profesionalmente he estado trabajando en La Huerta de la Chicha, de camarero, y me encantó la experiencia", explicó. Su compañera de la asociación Ainhoa Suescun, de 26 años y vecina de Ansoáin, explicó que ha estado de prácticas en el bar de la Universidad de Navarra. "Aprendí a cocinar en casa, pero ya en la asociación he aprendido mucho más. La verdad es que día del concurso fue muy emocionante", aseveró.

Sandra López, de 26 años y residente en Zizur Mayor, reconoció que se sintió "un poco nerviosa " el día del certamen. "Estoy contenta, me gusta trabajar en equipo y los platos salieron muy bien", aclaró. Por último, David Zurbano, de 36 años y natural de Cárcar, destacó que participar en la competición era un gran logro. "No vamos a ir a la final en Países Bajos, pero desde la asociación me han dicho que realizaremos otro viaje", dijo. "También he cocinado en mi pueblo, Cárcar, donde mi primo tiene un bar, y me gustó mucho", apuntó.

El chef Javier Díaz, comentó que las personas con discapacidad intelectual son capaces de todo, "a su ritmo". "Son increíbles, y hay que valorar y potenciar que en esta sociedad tengan un hueco en todos los sectores a nivel de trabajo", añadió.

Aaron Ortiz, por su parte, manifestó que "son autosufiecientes para realizar un trabajo como cualquier otra persona. Una vez que les dices cómo hacer una cosa la hacen perfecto". Además, contó que en su restaurante probablemente contraten a una persona con discapacidad para hacer prácticas allí, ya que "es una buena manera de incentivar que se les ofrezca trabajo".

