Bruselas firma el acuerdo para adquirir hasta 1.800 millones de dosis de Pfizer

La Comisión Europea (CE) firmó este jueves el acuerdo -ya anunciado en abril- con Pfizer-BioNTech, para la compra de 900 millones de vacunas contra la Covid-19 entre finales de 2021 y 2023, con la opción de otras 900 millones adicionales, según comunicó el Ejecutivo comunitario.



Según Bruselas, el acuerdo estipula que desde 2022 se garantice la entrega de las vacunas, obliga a que su producción se haga en la UE y que los componentes esenciales para fabricarla se obtengan también en territorio comunitario.





